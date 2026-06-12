La Zona de Bajas Emisiones de La Calzada toma forma: plazos, supuestos para entrar, restricciones y la fecha en la que se empezará a multar

Un sistema de accesos a La Calzada en función del conductor, lo que vaya a hacer y el nivel de contaminación que haya activo. Así funcionará la Zona de Bajas Emisiones del barrio de la zona oeste, cuyo borrador de la futura ordenanza que la regulará detalló este viernes el concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. El edil concretó que se ha desarrollado una aplicación móvil, además del registro ciudadano, para registrar los vehículos que quieran entrar a la ZBE y que, como ha mantenido el gobierno local durante todo este tiempo, no habrá multas hasta, por lo menos, 2029. Y eso, siempre y cuando para ese momento haya una alternativa al vial de Jove para sacar el tráfico pesado de La Calzada. "Lo importante es quién eres o qué vas a hacer. Intentamos limitar los accesos con coherencia y no por el vehículo que uno se puede permitir. Con esto nadie tendrá que cambiar de coche", afirmó Barcia.

El borrador de la ordenanza de la ZBE se apoyará en los niveles de polución del Protocolo contra la contaminación. Dicho protocolo plantea tres niveles: preventivo, el uno y el dos, que es el máximo. En función de la contaminación que haya, del tipo de vehículo y de lo que vaya a hacer el conductor, este podrá entrar o no en la ZBE. Se establecen trece tipos de categorías de vehículos. Son los de fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, servicios catalogados como esenciales, los empadronados dentro de la ZBE, los trabajadores que desempeñen su labor dentro de la ZBE, los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, los empadronados en Gijón pero que vivan fuera de la ZBE, los que presten servicios dentro de ella, los empadronados en Carreño, los perceptores de servicios dentro de la ZBE, los vehículos con clasificación ambiental que no pertenezcan a ninguna categoría, los vehículos sin clasificación ambiental y, por último, los vehículos extranjeros que no sean de la zona euro.

La tabla con los supuestos de la ZBE / LNE

En función de ese tipo de vehículo y del nivel de contaminación que haya podrán entrar o no en la ZBE. En la práctica, las limitaciones para entrar en los límites de la zona son muy reducidas y los seis primeros podrán hacerlo en todas las circunstancias. La primera limitación observada es la de aquellos vehículos que presten servicios dentro de la ZBE. En este nivel, como detalló Barcia, están los transportistas o distribuidores. Estos, por ejemplo, solo quedarían fuera en el caso de que el nivel de polución sea máximo, es decir, esté en nivel dos. "Estamos hablando de una baja restricción", concretó Barcia, que recordó que en 2024 solo se activó durante 14 días el protocolo anticontaminación y nunca en el nivel dos, y que en 2025 se activó doce días y solo en uno se alcanzó el nivel máximo. Barcia, además, quiso dejar claro que esto se hace por imperativo legal. "La implantación viene por los fondos europeos y por obligación legal de la Ley de Cambio Climático", recordó.

El sistema de registro

Los vehículos, además, tendrán que registrarse. Para ello habrá dos opciones. Por un lado, la clásica del registro ciudadano. Y, por otro, una aplicación móvil que ya está desarrollada y que se pondrá en marcha cuando la ordenanza definitiva esté en vigor. Es decir, cuando se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La idea de la aplicación es la flexibilidad. "Imagina que vives en La Calzada, vas al taller y te dan un coche de sustitución. Tienes que poder cambiar la matrícula rápidamente", ejemplificó el concejal de Tráfico.

Este punto entronca con los plazos manejados para que la ordenanza sea definitiva. El primer paso se dará en la próxima comisión de Tráfico, con la apertura del periodo de enmiendas para los partidos de la oposición. En la siguiente comisión del ramo, se validarán o no dichas enmiendas. Luego, el borrador se tiene que aprobar en Pleno, que seguramente será el de septiembre. Tras esto, habrá un nuevo periodo de exposición pública para alegaciones ciudadanas. A continuación, en un nuevo Pleno, seguramente en noviembre, se aprobará la ordenanza definitiva. "La idea es que esté en el BOPA antes de finales de año", aseveró Barcia.

Barcia encara la puerta de salida

A partir de ahí, se darán dos años de transición. El 2027 se dedicará a informar sobre la ZBE y en 2028 se darán avisos individualizados, pero no multas. El 2029 es el año en el que la ZBE ya estará funcionando definitivamente. Es decir, en teoría debería haber multas pero con una condición. Este extremo lo dejó en el aire Pelayo Barcia, quien ya dejó claro que está de salida en el Ayuntamiento. "Para 2029 yo ya no estaré pero tenemos el compromiso de que si para ese año no hay alternativa al vial de Jove, el Ayuntamiento debería modificar esa fecha en Pleno y retrasarla hasta que eso se lleve a cabo", apuntó.

"Invito a mi partido a que lo tenga en cuenta en su programa electoral y al Gobierno que viene, en el que vamos a estar presentes, a que si el Ministerio no cumple su palabra sigamos retrasando la fecha de aplicación", añadió el edil. "Nadie entendería que no se pudiera entrar a La Calzada con un coche particular mientras miles de camiones pasan por Príncipe de Asturias", valoró Barcia.

Los bulos de los fondos europeos

El concejal de Tráfico estuvo acompañado en su intervención por el director general de la Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno. Él explicó que la Sindicatura de Cuentas del Principado ha aprobado el informe definitivo sobre la implantación de zonas de bajas emisiones y que, en el caso de Gijón, el Ayuntamiento no presentó alegaciones al informe provisional porque entendía que sus actuaciones "estaban correctamente reflejadas". Fernández-Paíno aseveró que Gijón cumplió con los trámites vinculados a la financiación europea PRTR y que ejecutó las actuaciones dentro de los hitos y plazos previstos.

"El mensaje que tenemos que dar es de tranquilidad y desmentir toda aquella catarata de agoreros que decían que el Ayuntamiento iba a perder la mayor parte de los fondos europeos. Eso no es así y no va a pasar", zanjó.