Acampada de convivencia y aprendizaje en el colegio Evaristo Valle de Gijón: "Buscamos que desarrollen la autonomía"
El centro ubicado en El Polígono alberga una iniciativa con juegos, contacto con la naturaleza y hasta desfile de pijamas
Acampada de convivencia en el colegio Evaristo Valle, en El Polígono. La asociación de familias organizó este viernes una actividad de lo más especial para los niños, una acampada que busca "promover el contacto con la naturaleza, fomentar el trabajo en equipo y desarrollar la autonomía, la responsabilidad y el respeto". Nada más llegar, lo primordial era el montaje de las tiendas de campaña. Después tocaba el montaje del pícnic para la cena.
Los alumnos participantes lo pasaron en grande con juegos variados y una gymkhana por equipos. La idea era promover el compañerismo y se cumplió. Hubo hasta un desfile de pijamas y una "minidisco". El descanso se realizó en el gimnasio del colegio, donde los estudiantes prepararon sus sacos y colchonetas bajo la supervisión de los adultos. La acampada se levantará este sábado. Tras el desayuno y la higiene personal, los alumnos recogerán sus enseres y se marcharán tras unas horas de diversión y aprendizaje a partes iguales.
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