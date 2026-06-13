El arte y la cultura conquistan a los asistentes a la cena de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón: "Es una iniciativa pionera"
"Cada año, un artista realizará una obra exclusiva para el evento", señalan los organizadores
La segunda edición de la cena solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, que tuvo lugar en el Club de Regatas este viernes, llegó con una sorpresa para todos los asistentes. En colaboración con Diana Llamazares, de la Galería Llamazares, los líderes de la entidad entregaron como obsequio una edición especial de una obra realizada por la artista asturiana Helena Toraño, numerada y firmada individualmente para la ocasión. "Es un detalle que significa un apoyo al arte, a la cultura y a los jóvenes artistas", expresaron los organizadores.
La iniciativa la desarrolló la Galería Llamazares para convertir el arte "en un vehículo de encuentro, emoción y compromiso social". Además, apuntan que "este proyecto nace con vocación de continuidad, de manera que cada año un artista diferente sea invitado a crear una obra exclusiva para el evento, configurando con el tiempo una colección única vinculada a la solidaridad, la cultura y el apoyo a la creación contemporánea asturiana".
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias celebran que con esta propuesta se convierte "en una entidad pionera al incorporar el arte como legado y recuerdo de una cita solidaria de referencia". "Es una iniciativa que refleja no solo su compromiso con las personas afectadas por la enfermedad, sino también con la promoción y visibilidad de los artistas asturianos", apuntan.
La obra que se entregó ayer de Helena Toraño representa valores profundamente ligados a la misión de la asociación, como la vida, la esperanza y la importancia de compartir. Helena Toraño es una joven creadora asturiana en cuyos trabajos explora las relaciones humanas, la memoria, la naturaleza y los vínculos que construimos con nuestro entorno.
Los organizadores de la velada aseguran que "esta primera edición inaugura una iniciativa que aspira a consolidarse en el tiempo, creando una colección anual de arte contemporáneo vinculada a una causa que representa valores universales de solidaridad, esperanza y futuro".
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