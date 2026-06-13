El bonito rulado en la Lonja del Puerto de Gijón ya se degusta en los restaurantes de la ciudad: "En verano no tiene rival"
"La ventresca a la parrilla es un plato que arrasa", afirma el jefe de cocina del Mamáguaja, Alberto Velasco
Apenas dos días después de la llegada del primer bonito de la temporada a la lonja de El Musel, los restaurantes de Gijón ya ofrecen "el producto más esperado" por los clientes. En el restaurante Mamáguaja de la calle Marqués de San Esteban acaban de recibir un túnido de 5,7 kilos que se podrá empezar a degustar desde esta misma jornada. "La clientela ya estaba preguntando. Es la estrella de la temporada, en verano no tiene rival", afirma el jefe de cocina de este establecimiento, Alberto Velasco.
Desde que el bonito llegó a Avilés hace algo más de una semana, los gijoneses ya empezaron a preguntar a los trabajadores de los restaurantes de Gijón sobre cuánto iban a tardar en llegar los primeros túnidos a Gijón.
En el caso del Mamáguaja, este producto se ofrecerá en diferentes formatos. "Vamos a hacer rollo de bonito en salsa de sidra tradicional. Haremos también una especie de tiradito de bonito con gazpacho de tomatos asados y no faltará la ventresca a la parrilla, que es el plato que arrasa", explica Velasco.
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