Bugres y langostas del Cantábrico en Casa Ataulfo

El paraíso para los amantes del pescado y del marisco se llama Casa Ataulfo. En el mismo centro de la ciudad de Gijón, la sidrería destaca por contener el mejor producto del Cantábrico, fresco y "como tiene que ser". Allí, donde prima la calidad y el buen trato por encima de todo, se saborea lo más preciado del mar.

La carta de Casa Ataulfo es extensa y dispone de opciones para todos los gustos. Este fin de semana, las recomendaciones pasan por los bugres y las langostas, de buen tamaño y mejor sabor. Sin embargo, si al cliente se le antoja disfrutar de un buen pescado o de otro tipo de marisco, que no se preocupe: en Ataulfo también esperan percebes, almejas, navajas... o también merluza, virrey o besugo, entre otros.

"De pura madre", de Ataulfo / Cedida a LNE

Cuando se trata del maridaje, no hay muchas preguntas. La sidra es uno de los imprescindibles de Casa Ataulfo. En el establecimiento se escancia tal y como manda la tradición. De forma temporal, se puede saborear "De Pura Madre", la única sidra sobre la madre con nombre propio. La que es la primera sidra del año sustituye momentáneamente a JR etiqueta verde. Además, en Ataulfo se bebe Sed de PKDO de Denominación de Origen Protegida. Ambas son plena garantía.