Cabueñes adapta varias áreas para darles uso médico por falta de espacio

El Hospital Universitario de Cabueñes está ultimando las tareas de diseño necesarias para la creación de una sala de simulación para actividades de docencia y de formación continuada de profesionales en una sala que antes formaba parte del espacio de la biblioteca, cuya reapertura se realizará "en breve" tras unos meses de obra. Esas labores han servido para que unos espacios en los que antes se almacenaban libros sirvan, por un lado, para la actividad del hospital de día médico que se inauguró en abril en su nueva ubicación, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y para la citada sala de simulación. Este es tan solo un ejemplo claro de cómo la subdirección de Infraestructuras y Equipamiento de Cabueñes, a raíz de conocerse la paralización y los retrasos en la ampliación del principal centro médico de Gijón, está consiguiendo reorganizar los espacios para optimizarlos de cara a un uso estrictamente sanitario.

Históricamente, al igual que ocurre en el resto de hospitales, Cabueñes ha contado con numerosas habitaciones destinadas a cuestiones no asistenciales como historiales de pacientes y libros útiles para los conocimientos de los profesionales. Sin embargo, en plena era de la digitalización, la Consejería de Salud y la dirección del complejo sanitario de la ciudad están de acuerdo en que esos archivos deben estar almacenados en un almacén centralizado de la Consejería y que esas zonas pueden ser muy útiles para un aprovechamiento sanitario.

El hospital de día médico gana un 10 % más de actividad

Teniendo en cuenta ese objetivo de lograr una "gestión óptima de los recursos" para modernizar la forma de trabajar en el hospital, el Hospital de Cabueñes ya está consiguiendo los primeros frutos de esa planificación que resulta clave por el frenazo de la obra. En el caso del hospital de día médico, trasladarse desde la sexta planta impar a la planta 0 –junto a la biblioteca–, ha resultado clave para poder contar con un mayor número de puestos y aportar "una mayor confortabilidad" a pacientes y profesionales. Según las fuentes consultadas, ese cambio de ubicación "ha permitido aumentar la actividad sanitaria en un 10%" en el hospital de día médico.

Precisamente, el traslado del hospital de día médico a la planta 0 dejó un espacio libre en la sexta planta. En el Hospital de Cabueñes se tomó la decisión de que esa zona sirviera para albergar el hospital de día pediátrico. Tal y como adelantó este periódico, ese renovado servicio se estrenará en las próximas semanas para ganar más confortabilidad. Desde hace más de un año, Pediatría empezó a trabajar en el hospital de día pediátrico y en tan solo 12 meses atendió a 800 niños. No obstante, quedaba pendiente poder contar con un espacio más amplio. Finalmente, esa zona en la que se hallaba el hospital de día médico se ha convertido en un punto con un mobiliario renovado y dibujos de animales y otras figuras para favorecer la estancia de los pequeños en "un espacio más amigable" del hospital. Tan solo queda la instalación de un mueble para que el nuevo hospital de día pediátrico sea una realidad. Por otro lado, en el hospital de día oncohematológico también se han llevado a cabo unas obras de acondicionamiento para ganar más espacio asistencial.

Más allá de los beneficios que han conllevado las obras de acondicionamiento en la biblioteca, otro de los servicios que ya están activos gracias a esa reestructuración es el laboratorio de Análisis Clínicos en el que se procesan hasta 2.500 muestras al día y que ya acumula más de 150.000 muestras desde febrero. En ese laboratorio, el servicio que lidera Daniel Al Kassam logra que el 90% de los datos solicitados se obtengan en el mismo día, evitando demoras y agilizando la respuesta. Hasta su apertura, ese espacio de la planta sótano (N-2) estaba destinado a cuestiones de almacenaje. Lo mismo ocurrirá con el PET-TAC, el equipo de tomografía de alta gama que tendrá Cabueñes desde 2027 en la planta N-2. Allí se realizará el 40% de los diagnósticos por imagen de la región, tal y como señaló la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en la presentación de una tecnología avanzada para localizar lesiones milimétricas.

Esta capacidad del Hospital de Cabueñes para "reiventar" sus espacios es esencial para adaptarse al aumento asistencial que se genera en Asturias al contar con una población envejecida. Hasta que la ampliación pueda ser una realidad, el centro médico continuará "sacando el máximo partido" a sus instalaciones actuales, entre las que se encuentra el recrecido de dos plantas en el que se instaló el robot Da Vinci y una sala de angiografía.