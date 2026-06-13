Ni fiestas ni para dormir en el mar: el Puerto de Gijón ataja el uso de embarcaciones en el Muelle como alojamiento turístico

Propietarios de embarcaciones amarradas en el Puerto Deportivo de Gijón que se venían utilizando como alojamiento turístico, han recibido requerimientos de la Autoridad Portuaria que les obliga a cesar con dicha actividad. Según las fuentes consultadas, se trataría de un único empresario, con siete embarcaciones que aún siguen amarradas en la dársena de Fomento.

Estas embarcaciones que se venían utilizando para pernoctaciones estaban distribuidas en diversos pantalanes. El requerimiento le llegó al empresario hace ya varios meses, cesando su actividad desde entonces y cancelando las reservas de clientes que tenía en aquel momento, pero sin llevarse las embarcaciones.

La Autoridad Portuaria solicitó los informes correspondientes a la empresa gestora del Puerto Deportivo de Gijón, tras lo que requirió a al propietario para que cesaran la actividad turística que venían realizando.

Estas embarcaciones se ofertaban públicamente como hospedaje turístico, actividad que venían desarrollando de manera continuada, permaneciendo amarradas en sus respectivos pantalanes de forma permanente. Por tanto, sin salir a navegar. Esto último fue lo determinante para que se obligara a cesar esa actividad.

Discotecas fijas, bares o similares

El motivo es que las condiciones de la concesión que otorgó en su día la Autoridad Portuaria para la gestión del Puerto Deportivo de Gijón impiden ese tipo de usos. En concreto, se señala que los puestos de amarre se destinarán exclusivamente a embarcaciones de recreo dedicadas a la navegación, quedando expresamente prohibida la ocupación con embarcaciones que se usen como restaurantes, bares, discotecas fijas o similares.

Aunque la actividad ha cesado, según las fuentes consultadas, en diversas páginas de internet especializadas en reservas de alojamientos o de diversos servicios turísticos, siguen apareciendo referencias a alguna casa flotantes el Puerto Deportivo de Gijón y la valoración de quienes fueron sus usuarios, aunque sin disponibilidad de la misma para hacer reservas.

Aunque esta actividad turística a flote se ha frenado en el Puerto Deportivo de Gijón, el alquiler de embarcaciones para pernoctar también se ha dado en algún otro puerto deportivo asturiano y, según algunas fuentes, se seguiría dando.

Además de controlar el uso de los amarres, la Autoridad Portuaria también ha aprobado normas estéticas y técnicas para los puestos de las empresas que realizan actividades náutico-deportivas, con el objetivo de conseguir un estándar de calidad en el frente marítimo de uno de los principales paseos de la ciudad.