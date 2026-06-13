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Una mezcla de nostalgia y emoción: varios centros educativos de Gijón festejan sus graduaciones

Centenares de alumnos de Bachillerato, agasajados antes de afrontar una nueva etapa académica

Gijón apura las últimas graduaciones de Bachillerato (en imágenes)

Gijón apura las últimas graduaciones de Bachillerato (en imágenes)

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Gijón apura las últimas graduaciones de Bachillerato (en imágenes) / LNE

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S. G.

Fue un viernes de graduaciones en Gijón. Varios centros educativos celebraron sus respectivas ceremonias para despedir al alumnado de Bachillerato. Fue el caso del colegio Santo Ángel, que rindió a 60 estudiantes. Incluso más multitudinario fue el acto del instituto Calderón de la Barca, que tuvo lugar en el recinto ferial. Eran 106 los estudiantes que se graduaban.

Una gala de emoción y sorpresas se vivió en el colegio Virgen Mediadora Dominicas para decir adiós a 69 alumnos. Primero hubo una eucaristía en la parroquia San Juan XXIII de Viesques y después ya el acto académico en el propio centro educativo. Tania Marina y Gema Arango, directoras general y pedagógica respectivamente, ofrecieron sendos discursos y también dirigieron unas palabras los profesores Pelayo Pérez, Cristina Santamarta y Antonio Martino. Alberto Álvarez y Carmen Riesgo hablaron en representación de las familias.

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Los alumnos Miguel Fernández-Trabadelo, Lucas Robles, Lucía González y Elena Cigarrán tuvieron asimismo la oportunidad de pronunciar unos discursos de despedida. La imposición de bandas precedió a una mención especial a los estudiantes de excelencia: Paula Díaz, Lucía Casal —que recibió el Premio Padre Coll junto a David Junquera— y Juan Sampedro. Durante la jornada también hubo graduaciones en el instituto Fernández Vallín y el jueves fue el turno del instituto Jovellanos.

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