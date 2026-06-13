El Principado abordará con el tejido social de Gijón su proyecto para crear más de 1.200 viviendas en la ciudad

Una ronda de reuniones con vecinos, sindicatos, organizaciones empresariales y, en definitiva, el tejido social. Ese es el plan que maneja el Principado para impulsar el proyecto presentado este pasado viernes al Ayuntamiento y que contempla levantar más de 1.200 viviendas en tres zonas "estratégicas" de Gijón: Laviada, El Natahoyo y Santa Bárbara. Una iniciativa a medio plazo que requeriría un convenio urbanístico con el Consistorio.

La elección de las mencionadas áreas no fue casual. La dirección general de Urbanismo encargó un estudio de vivienda y suelo a finales de 2024 a la Universidad de Oviedo con el propósito de conocer las zonas "vulnerables" de la ciudad en las que sería más conveniente intervenir. En ese sentido, la intención de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, liderada por Ovidio Zapico (IU), es, más allá de construir vivienda, "construir barrio". Las opciones escogidas también tienen que ver con la posibilidad de acometer mejoras en cuanto a equipamientos o zonas verdes. Sin ir más lejos, respecto a las casas de Santa Bárbara, desde el Principado trasladan que, además de aumentar la oferta residencial, este desarrollo contribuiría a impulsar las dotaciones del entorno y a favorecer, por ejemplo, la recuperación del Palacio del Marqués de Tremañes para usos de carácter público. Este enclave se encuentra muy cerca de la parcela seleccionada, en el camín de la Torre. El objetivo de los contactos es, al margen de presentar la propuesta, recoger las demandas y reivindicaciones de los distintos agentes.

Edificar 1.218 viviendas, con una combinación de vivienda libre, protegida y pública destinada al alquiler, es el proyecto que tiene entre manos el Gobierno autonómico y que el Ayuntamiento, a priori, ve con buenos. "Se acerca a lo que defendemos", subrayó tras la reunión Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo. La voluntad regional es lograr consensos para que la iniciativa salga adelante con los pasos adecuados. La primera piedra está colocada. "Nos hemos comprometido a trabajar juntos para avanzar en el desarrollo de esos tres ámbitos", indicó Martínez Salvador. No obstante, el convenio que daría soporte a todo llevará su tiempo. "Unos cuantos meses", adelantó Laura López, directora general de Urbanismo.

Noticias relacionadas

"La primera fortaleza de la propuesta es que no es una improvisación, sino que está muy pensada y parte de un diagnóstico previo", afirmó este sábado Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, que señaló que Santa Bárbara, Laviada y El Natahoyo "estaban entre esas zonas en las que el equipo investigador detectó que la vivienda pública podía jugar un papel clave para dar respuesta a diferentes factores de vulnerabilidad urbana en esos barrios". Suárez Llana abogó por que el crecimiento urbano de Santa Bárbara no tenga como resultado un barrio dormitorio, sino un barrio vivo con actividad económica, comercio de proximidad, zonas verdes y servicios públicos". "El Natahoyo y Laviada fueron siempre barrios de trabajadores y queremos que sigan siéndolo, y para eso necesitamos construir vivienda pública en ese suelo", aseveró Suárez Llana, que incidió en que "las administraciones públicas no pueden dejar que sea la iniciativa privada la que decida cómo se construye la ciudad y para quién".