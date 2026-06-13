Tres décadas de "Femenino y Plural" en un encuentro en Gijón para "no olvidar la lucha de las pioneras"

El Tendayu del Muséu del Pueblu d'Asturies volvió a ser el escenario del encuentro "Femenino y Plural" que reunió en una jornada de disfrute y reivindicación a más de 460 mujeres de las numerosas vocalías del concejo y asociación, en una cita que contaba con una mayor relevancia al tratarse de la 30ª edición. Con la mirada puesta en el pasado y en aquellas impulsoras, algunas allí presentes, que hicieron posible esta fiesta, mandaron también un mensaje de aviso acerca de "las nuevas corrientes que se impulsan hoy en día y que nos lleva a luchar de nuevo por nuestros derechos", aseguraron.

Como toda comida popular que se precie, no faltaron los manteles de papel en tableros largos, todo tipo de tortillas, empanadas y cosas para picotear y algo de música para animar un ambiente que poco impulso necesitaba. Las mesas, repartidas entre las vocalías de la mujer de cada barrio, fueron un hervidero de abrazos y reencuentros entre las participantes. La Alcaldesa Carmen Moriyón, acompañada por las concejalas María Mitre y Nuria Bravo, hizo de maestra de ceremonias en el acto inaugural. "Hay que agradecer a aquellas mujeres que empezaron y lo mantuvieron hasta hoy. Este programa empezó con Vicente Álvarez Areces de alcalde y las mujeres de referencia en aquel momento era María José Ramos y todas las que vinieron después", recordó la Alcaldesa, antes de dar paso a Charo Blanco, presidenta de las vocalías de la zona urbana que rememoró los inicios. También acudieron las portavoces del PSOE, Carmen Eva Pérez, y Podemos, Olaya Suárez.

"Estos encuentros, que surgieron de nuestra propia necesidad, se han ido haciendo grandes y es la única vez que nos vemos todas durante el año", aseguró Blanco, dirigiendo unas emotivas palabras a Tita Caravera, una de las pioneras en el asociacionismo femenino de la ciudad. "Siempre supo empujarnos y hacernos ver lo que teníamos que luchar por todas", confesó.

La propia Caravera le recogió el guante y rememoró el papel de la mujer antes de dar el paso al frente. "Las mujeres siempre trabajaron en el movimiento vecinal, pero nunca en puestos de responsabilidad", explicó, añadiendo que "los compañeros solían venir de partidos políticos o sindicatos, con una trayectoria, nosotras no". La falta de protagonismo en las asociaciones les llevó a juntarse y proponer un cambio. ""En aquel momento trabajábamos 'Femenino y Plural' con un equipo de psicólogas, entre ellas Ana Villa, a la que se le ocurrió la idea de hacer este encuentro. Empezamos con 250 mujeres en el Savannah y fuimos creciendo hasta lo que es hoy", celebró Caravera, entre los aplausos de las presentes.

Por su parte, Consuelo González, presidenta de las vocalías de la mujer de la zona rural, agradeció el trabajo de la Oficina de Políticas de Igualdad, pero reclamó algunos cambios en el programa de actividades. "Sería importante dar un cambio a los cursos, que no sean tan repetitivos y dar más facilidades para hacer cosas nuevas, sin tanta burocracia, pero con el riguroso control, teniendo en cuenta que, a todas las mujeres, siempre que se les respete los valores", expresó González que también animó a hacer más encuentros, "aunque no sean tan numerosos, pero que haya un intercambio entre vocalías, "para conocernos y compartir opiniones".

Al igual que a Tita Caravera, Lola Fernández intervino por sorpresa. No muchas de las presentes acumulaban tantas ediciones como ella y quiso mandar un aviso para que "las políticas de igualdad no decaigan". "Hay una juventud ahora que la están metiendo en un rol que no me parece muy futurista", expresó Fernández, opinión que fue compartida por Begoña Fernández, otra de las primeras mujeres en sacar a la calle "Femenino y Plural". "Cumplimos un papel muy importante en aquellos años y estamos en un mundo que ha cambiado mucho, pero las mujeres siempre transmitimos valores", declaró, señalando que, como profesora de instituto, está viendo las nuevas corrientes entre los jóvenes. "Lo que está llegando a la juventud no es bueno, por lo que tenemos que seguir luchando por el respeto de las mujeres", afirmó. La última intervención fue para la directora de la Oficina de Igualdad, Goretti Avello, que ensalzó el encuentro como un “ejemplo” y quiso reconocer la labor de las vocalías de la mujer. "Es un auténtico trabajo social de acompañamiento, participación, activación y empoderamiento y tiene que seguir presente", reconoció.

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Con todo preparado para el disfrute, Ani Gutiérrez al tambor y Olaya Monteserín a la gaita marcaron el comienzo oficial de la fiesta entonando los acordes del "Asturias, patria querida". Con las manos entrelazadas y de pie, las centenares de mujeres acompañaron el himno. También el "Gijón del alma" y muchas otras canciones que se corearon durante toda la jornada.