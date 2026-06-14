Las 400 obras que afrontan los colegios de Gijón para mejorar su mantenimiento: de arreglos en cubiertas a recuperación de monumentos

Reparación de puertas, ventanas o cubiertas, limpieza de canalones, labores de repintado o eliminación de barreras arquitectónicas. Los colegios públicos de Gijón se someterán durante los próximos meses a unos trabajos de mantenimiento que tienen por fin mejorar el día a día en los centros. Una batería de actuaciones, más de 400, de distinta índole que asumirá, en su mayoría, el Ayuntamiento, si bien otras las acometerá el Principado. Fue hace unos meses cuando los directores transmitieron al gobierno local sus peticiones. Una vez analizadas, el listado ya está elaborado. El Consistorio, no obstante, estudia la incorporación de alguna actuación adicional.

Quien más, quien menos, la práctica totalidad de colegios tendrán intervenciones en sus instalaciones. Por ejemplo, en el Alfonso Camín se revisarán los canelones y reparará la megafonía. También habrá trabajos de repintado y mejoras en la pista exterior, que se asfaltará y ganará en iluminación. En el Antonio Machado se sustituirán lucernarios, se colocará una fuente en el patio o se cambiarán persianas y ventanas. Por su lado, en el Atalía se reparará el vallado de madera en el patio de Educación o se reasfaltarán agujeros y desniveles en la pista de baloncesto.

La intención, como de costumbre, es aprovechar el parón estival para dar un empujón a las obras, que deberían quedar rematadas antes de final de año. El paquete de actuaciones impulsado por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, abarca desde la reparación del tejado de Infantil del colegio Begoña a atajar humedades en el Cabueñes, pasando por la eliminación de nidos de palomas en el hall del edificio del Clarín o el análisis, y reparación si procede, de las columnas del colegio El Llano.

El Eduardo Martínez Torner afrontará una sustitución de lucernarios, el Evaristo Valle verá reemplazadas algunas baldosas rotas y mejorada la ventilación en baños interiores y en el Federico García Lorca, entre otras cosas, se controlará y reparará una grieta. Por su parte, en Los Pericones se arreglará el monumento ubicado a la puerta del colegio. En definitiva, Ayuntamiento y Principado promoverán una serie de obras que, aun alejadas de las grandes reformas que de vez en cuando tienen lugar, también son relevantes para el adecuado desarrollo de la actividad lectiva.

Varios cambios afronta el colegio Jacinto Benavente. Entre ellos, la sustitución del techo de uralita del polideportivo, la transformación integral de la antigua vivienda del conserje para que forme parte del comedor escolar o la reparación de desconchones. En el Jovellanos habrá mejoras de accesibilidad para alumnos con movilidad reducida y en La Escuelona se rehabilitará la escalera de entrada al edificio y se cambiará la verja que rodea el centro en las calles Eleuterio Quintanilla y Sáhara.

El Miguel de Cervantes experimentará mejoras en los accesos y el Xove tendrá un parque infantil renovado, mientras que en el Rey Pelayo se reparará o sustituirá la red de la cancha para evitar el anidamiento de aves. Estos son solamente ejemplos de las numerosas intervenciones que se llevarán a cabo y que también incluyen colegios como el Príncipe de Asturias, el Ramón de Campoamor, el Montiana, el Severo Ochoa o el Pinzales, donde se eliminarán humedades. El plan alcanza asimismo las escuelas infantiles de segundo ciclo: Alejandro Casona, José Zorrilla, Miguel Hernández, Gloria Fuertes y Las Mestas, con proyectos destinados a su conservación. Los centros educativos gijoneses se van a poner al día.