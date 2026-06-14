Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón: "Los grandes proyectos no serían posibles sin nuestras concejalías"

Ángela Pumariega Menéndez (Gijón, 1984) es la vicealcaldesa de Gijón y analiza estos tres años de mandato y el futuro. También es concejala de Turismo, Innovación, Economía y Empleo. En esta última rama destaca que "Gijón es la locomotora" de Asturias y que el paro se redujo en 3.200 personas.

El verano llegó. ¿Qué expectativas tiene?

Viene cargado, como todos, de actividades de todo tipo. Gijón es una referencia en el norte en la celebración de evento públicos y privados, así que en Turismo estamos expectantes. Últimamente hubo un crecimiento antes y después de la Semana Grande. Compararemos con otros destinos porque, después de tener esas cifras de récord en temporada alta, el turismo se está normalizando. El foco está en las semanas anteriores y posterioresde Semana Grande ya que el objetivo es la desestacionalización.

Y encima, el eclipse.

De haber podido elegir habríamos escogido que no cayera en Semana Grande, que es cuando ya tenemos el lleno técnico. Va a ser uno de los momentos fuertes, todo un reto de organización y para el turista, de anticipación. Muchos encontrarán precios más altos de lo normal, pero es que desde hace un año tenemos a mucha gente reservando alojamientos.

¿Qué acogida tiene la nueva marca turística "Gijón Horizonte Valiente"?

Aún es pronto para valorar porque es una estrategia a largo plazo. La marca es una herramienta, dentro del Plan Estratégico de Turismo, para dar a conocer Gijón dentro del relato de qué es la ciudad y qué la diferencia de otras. De ahí todo el proceso participativo que hubo. Siempre me gusta recordar que nunca hemos puesto el foco en el verano, sino en nuestra cultura, gastronomía, deporte, el turismo de negocios o en dar a conocer citas como el Antroxu o el FICX. La clave es desestacionalizar, que venga gente todo el año, pero con equilibrio y convivencia.

¿Por qué se oponen a la tasa turística?

Porque, ahora que el turismo está creciendo, no es el momento de aplicarla y la forma en que la plantea el Principado no es adecuada. En Gijón, solo hay lleno técnico 15 días. Estamos lejos de la masificación. La presión aquí y en Asturias está lejos de otros destinos. Es un impuesto a las vacaciones, que ignora la realidad turística de la región. Nosotros ponemos el foco en la gobernanza y la sostenibilidad. Que el viajero no haga turismo, sino que viva la ciudad.

Suena bien, pero... ¿no traería beneficios?

Creemos que los impuestos que los turistas dejan con sus gastos ya son los adecuados. Además, si todos los concejos aplicaran los índices máximos de recaudación esta sería en toda Asturias de 2,5 millones. No es una recaudación elevada.

Muchos ligan el turismo a la pérdida de identidad, cierre de comercios de toda la vida... ¿Lo ve unido o es el curso natural?

Ahí hay varios temas. A veces parece que todos los males de una ciudad son por el turismo. Nuestra idea es preservar lo que es Gijón y lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser gijoneses. La nueva marca no quiere que seamos una fotocopia de otras ciudades. Desde mi concejalía se apoya al comercio local. Creamos el Plan Local de Orientación Comercial, el programa de relevo generacional y el de Impulso al Crecimiento Empresarial. El pacto de concertación recoge cinco millones para apoyar al comercio local.

La tasa turística no es el único choque con el Principado. La opción de ir a los tribunales por las zonas tensionadas está ahí.

Ovidio Zapico tiene un empeño escandaloso con Gijón. Casualmente, con Oviedo el trato es más especial quizás porque Gaspar Llamazares aprueba los presupuestos de Canteli. Siempre dijimos que la Ley de Vivienda es incorrecta, está ideologizada y es intervencionista. No es la fórmula para solucionar un problema real, sobre todo para jóvenes y personas vulnerables.

Su apuesta es otra.

Creemos que hay que proteger a los propietarios y eso no se hace con una medida intervencionista como las zonas tensionadas. Ya dijimos que no eran adecuadas, alegamos y no nos respondieron. Se quedó en que las medidas serían consensuadas y tampoco. Con Gijón hay un enfrentamiento directo y no quieren solucionar el problema de la vivienda que tenemos.

Seguramente, en la calle lo que se vea sea a políticos peleando.

Está claro que ver a los políticos pelearse no es lo correcto. Desde mi concejalía, la mano siempre está tendida. Dicho esto, los Ayuntamientos somos los que menos competencias tenemos. Quien más responsabilidad tiene es el Estado y desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno faltan más de 700.000 viviendas y eso que prometió que iba a hacer muchas. Luego, vendría el Principado y resulta que Vivienda es la consejería con menos ejecución del presupuesto, con un 33 por ciento. Deberían hacerse mirar que uno de los principales problemas de los gijoneses sea la vivienda y tengamos la consejería peor gestionada del Principado.

"Gijón Confía Alquilando", iniciativa de un concejalía del PP, tampoco parece que despunte.

Creemos que necesita más tiempo para que los propietarios tengan la seguridad de que funciona y que el Ayuntamiento está de su lado. Entiendo que, con todo el ataque hay hacia ellos, tengan miedo a alquilar su casa. Al final, no saben si les pagará a tiempo o si tendrán que asumir una labor social que es del Estado si el inquilino es vulnerable.

¿Ecojove no puede terminar por ser otro Nuevo Roces?

Lo que hacen falta son ganas de trabajar, poner los objetivos, analizar los problemas y dejar de poner excusas porque estemos a un año de las elecciones. En Ecojove se pueden hacer 2.000 viviendas, pero no tienen que ser de un día para otro. Por algún sitio hay que empezar y si no es ahí que nos diga Izquierda Unida dónde quiere construir viviendas. Ecojove, que fue un proyecto lanzado por ellos, no les vale, el Solarón tampoco y los proyectos municipales tampoco. ¿Dónde las quieren? Que se dejen de excusas y se pongan a trabajar.

Acaban de anunciar tres zonas donde construir vivienda.

Sí, ahora que el Principado no tiene cómo argumentar la razón de sus continuos obstáculos y ataques a Gijón, tratan de lavar su imagen con un proyecto que reconocen ellos mismos que no podrá ni iniciarse en lo que queda de legislatura. Claro de Gijón necesita nuevas bolsas de viviendas, pero quien las pondrá en marcha es el gobierno de Álvaro Queipo en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón.

¿En qué se nota el gobierno de Foro y el PP de estos tres años?

Se ha dado un giro de 180 grados respecto al anterior mandato, pasando del sectarismo al optimismo y a mirar al futuro. En Gijón, ahora se habla de economía, de modelo de ciudad, de oportunidades y de la ciudad del futuro. En el último año, hemos consolidado una hoja de ruta, que ha sido muy participativa y que no está pensada solo para este mandato. Los ejemplos son el Plan Estratégico de Turismo, el Plan Local de Orientación Comercial o la Ordenanza de Entornos Demostradores.

¿Y la mano del PP?

Es nuestro primer mandato, pero creo que cada vez se nota más solidez, conocimientos y los resultados están llegando. Muchos objetivos son ya una realidad. Creo que nuestro trabajo se está consolidando, gracias también al partido regional y al nacional con los que trabajamos en red.

La relación con Foro, no es ningún secreto, es como poco tensa.

Las discrepancias en los gobiernos de coalición son normales. En el Principado, Barbón y Zapico incluso se iban a llevar a los tribunales. Y en el Gobierno de España ya ni le cuento el esperpento que es. Nuestra relación con Foro, pese a las discrepancias, es más normal y pacífica que la de otros gobiernos.

El Muro es una de ellas.

El PP ha sido claro con el proyecto necesario para El Muro. Lo defendimos en la campaña electoral y lo mantenemos. La solución no es soterrar. Apostamos por una plataforma única, menos costosa, en la que puedan convivir todos los desplazamientos y que se pueda hacer por fases, no por una obra faraónica. Sí consideramos que puede haber una actuación puntual, como una ampliación de los aparcamientos.

El estudio dice que es viable.

Uno de los puntos del pacto de gobierno, y está por escrito, era hacer ese estudio para valorarlo. Hombre, podíamos intuir que se puede hacer porque si pasa el tráfico por el Canal de la Mancha…No obstante, la viabilidad técnica no implica una viabilidad económica cuando en Gijón hay tantos proyectos parados o pendientes que necesitarán financiación municipal. Hay otras prioridades para invertir el dinero del soterramiento del Muro.

La Alcaldesa enmendó a cuatro concejales y tres eran de los suyos. ¿Como portavoz cómo lo vive?

Al margen de las discrepancias, en el Partido Popular siempre tenemos claro y así se lo digo a mis concejales que no se puede perder el foco de que trabajamos por Gijón. Ya hemos visto que no solo hay discrepancias en una coalición sino que también pasa dentro un mismo partido porque la Alcaldesa corrigió a dos ediles suyos como son Pelayo Barcia y Nuria Bravo en el asunto de los patinetes. No podemos olvidar que la Alcaldesa lidera el gobierno y la coordinación le corresponde a ella. Mis concejales han trabajado con toda su buena voluntad, los recursos municipales y el criterio de los técnicos.

¿No cree que Foro les monopoliza los grandes proyectos como Naval, la Europea o la ampliación del Parque Tecnológico?

A mí me gusta trabajar con discreción y mirar siempre al futuro. Aparezco en las fotos que creo que tengo que estar. La Alcaldesa es la líder de la ciudad y su figura es transversal a todas las concejalías. Por eso puede tener esa mayor repercusión de estar en los proyectos importantes. Sin embargo, la mayor parte de esos proyectos no serían posibles sin las concejalías del PP.

¿Por qué?

La ampliación del Parque Científico o Naval Azul están en fases urbanísticas, pero la gestión del primero y los pliegos son de Gijón Impulsa, con lo que mi concejalía se ve reflejada. Y lo mismo pasa con Naval Azul. Ahora se encuentra también en una fase urbanística, pero estamos en contacto directo con todos los agentes de economía azul para que, cuando esa etapa termine, esté todo ya lanzado. En todos los grandes proyectos, los trabajos de las concejalías son transversales. Insisto, no me preocupa tanto aparecer en las fotos como hacer un trabajo que a lo mejor es más discreto, pero cuyos resultados están labrados por los datos que tenemos. Quizás, mi mirada es mucho más a largo plazo , al Gijón del futuro, y no tan inmediata.

¿Y hablando a largo plazo la coalición dura hasta las elecciones?

Pese a las discrepancias, al menos desde el PP hemos sido leales al pacto de gobierno. Todo lo aprobado a día de hoy es un trabajo conjunto de los dos partidos. Lo que vaya a pasar en el futuro no lo sé. Mis concejales y yo estamos centrados en trabajar por el Gijón de hoy y el del futuro. De nuestra parte va a estar seguir trabajando de la manera más leal posible y dando estabilidad al gobierno.

¿Las próximas elecciones, más que nunca, hay que leerlas en clave regional?

Tenemos encuestas que nos son muy positivas, pero hasta que la gente no mete el voto en la urna... Álvaro Queipo es el mejor candidato para presidir el Principado, está haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo y se está ganando la confianza de los asturianos. Teniendo esa responsabilidad de que el PP pueda gobernar en Asturias es importante que todos rememos hacia ese objetivo principal. Luego, habrá que valorar, estudiar y poner en la mesa las alternativas. Es algo que debe decidir el partido a nivel regional y nacional.

¿Repetirá como candidata?

Aún no lo sé y no solo depende de mí. Al PP le puedo dar el seguir trabajando como hasta ahora con total disposición a Gijón. Estamos sentado las bases del futuro y esa es una de mis mejores cartas de presentación. Pero a partir de ahí ya no depende de mí. Tendré que hablar con el partido y los presidentes locales y regionales para consensuar el mejor equipo y el mejor candidato o candidata.

Hablando de planes de futuro. Plantean un túnel bajo Los Pericones o un Día de la Hispanidad, dos planes que salieron de última convención.

Sí, son planes a largo plazo pero creemos que ese túnel ayudaría a descongestionar y a unir varios barrios de Gijón que ahora no tienen conexión directa. Otro de los planes, que no salió en la convención, pero tenemos en mente son los plazos de tres proyectos económicos y empresariales. Está la ampliación del Parque Científico, Naval Azul y a largo plazo el polo empresarial en los terrenos de mina La Camocha. Pronto conoceremos un estudio que nos dirá a qué se pueden dedicar esos terrenos.

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