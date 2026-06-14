Del cáncer al podio mundial: la inspiradora historia de Eva Pérez, la campeona gijonesa en el Kettlebell

Hace poco más de diez años la gijonesa Eva Pérez estaba lidiando con un agresivo cáncer de mama y con la hinchazón crónica del brazo derecho que le quedó como secuela tras la mastectomía y extracción de ganglios. “No podía ni ir sola a la compra porque no aguantaba cargar el peso de las bolsas”, recuerda.

Retirada por obligación de su oficio de pescadera, precisamente por el riesgo enorme que tenía de que cualquier corte o pinchazo le generase una infección peligrosa en un brazo que tenía su sistema linfático mermado, la alegría vital de esta mujer se estaba quebrando por momentos.

Eso fue hace poco más de diez años. Pero parece un mundo. Hoy Eva Pérez Fernández (1977) es campeona del mundo de “Kettlebell” (hay quien las llama pesas rusas), una disciplina que suele asociarse al crossfit y que combina fuerza, resistencia y mucho trabajo mental a base de levantar unas bolas de hierro fundido, parecidas a una bala de cañón pero con asa. Lo logró el pasado fin de semana en Moldavia, con una marca de 241 repeticiones en 12 minutos con kettle de 16 kilos de peso.

Eva Pérez, en el mundial en Moldavia. / .

“He vivido tantas experiencias increíbles en estos meses que casi ni me lo creo. Volvería a repetirlo todo una y otra vez para seguir disfrutando”, cuenta esta gijonesa residente en La Carrrera (Siero) que nunca tuvo especial afición por hacer deporte.

“Yo solo hice deporte en las clases de gimnasia del colegio y del instituto. Fuera de eso nunca había practicado nada”, recuerda. Tampoco es que hubiera tenido mucho tiempo. Acabado el instituto se puso a trabajar en una panadería de la calle Donato Argüelles donde “descansaba un domingo al mes” cuenta casi sin creérselo ella misma. Hasta que le ofrecieron ser la chica de los recados de una pescadería de la calle Pelayo (Pescados La Costa) y descansar dos días a la semana le pareció un lujo. Acabó dominando el sector con negocios propios y ajenos hasta que enfermó en el 2012. Primero de un pecho, luego del otro. Hubo quimio, radio, cirugía y no fue hasta 2015 que pudo empezar a pasar página.

Eva Pérez, sujetando una bola de Kettlebell en el campeonato mundial. / .

Para entonces “el brazo casi no lo podía ni mover”, explica, y aprovechando que muy cerca de su casa habían abierto un box comenzó su camino en el mundo del crossfit hasta aterrizar en el año 2017 en Ovetus Box, que dirige Ricardo Venegas, se apuntó. “Por hacer algo y no quedarme tan estancada. Estaba tocada de ánimo y pensaba que a mis 35 años yo no podía depender al cien por ciento de otra persona, tenía que intentar espabilarme”, rememora. Con cada esfuerzo que hacía sus miedos iban menguando y con cada peso que levantaba era un lastre que ella soltaba.

Fue así como entró en contacto con el Kettlebell. Levantar aquellas bolas con asa se le empezaba a dar bien y le gustaba el método. “Parece que es solo fuerza, pero qué va. Hay resistencia, hay mucho de cabeza, me obliga a estar muy centrada… Me gusta mucho más que la barra o las mancuernas”, expone. Con la suerte, además, de que hace más o menos un año “descubrí a mi entrenador, Diego Álvarez Galán, que imparte clases en un club de esta especialidad, el Kube, en Siero, y me ha enseñado todo lo que sé".

Eva Pérez, en el gimnasio. / .

Ahora Eva Pérez asegura que se siente “fuerte, física y mentalmente. Es como que puedes con todo. No solo me ha formado el cuerpo, sino que me ha formado la cabeza… me abrió la mente. Me hizo resistente en el plano mental”.

Hace dos o tres años, a consecuencias de la quimio, le descubrieron un problema en los riñones al que siguió otros dos años con medicación. Consultó con su oncólogo Ignacio Peláez si debía seguir con un deporte de tanto esfuerzo. “El médico vio las analíticas y me dijo: Eva, sigue haciendo lo que has estado haciendo. Escucha a tu cuerpo y no te pongas límites que solo están en tu cabeza. Lo que sientas que te va bien, no lo limites solo por miedo”.

Y eso ha hecho. Ha vuelto a ser lo que era, polvorilla, disciplinada, metódica y pura energía. Se ha llenado de amigos en el deporte y se ha colgado al cuello una medalla que es para ella más que un sueño. “Verme allí, representando a España, subida a un cajón mientras sonaba el himno… madre mía. Lloré antes, lloré después y lloro cada vez que lo recuerdo”, cuenta. En Moldavia solo sintió que “competía contra mí misma”. De hecho, no supo que había ganado hasta que oyó su nombre con acento moldavo sonar por los altavoces del pabellón, y ni así se lo creía. Pascual Arboleya, su marido, “que me ha animado a todo y ha estado ahí, al lado pero dejándome espacio para hacer siempre lo que quiero”, le preguntaba desde Asturias cómo había quedado y ella no tenía ni idea.

El equipo español en Moldavia, con Eva Pérez sujetando la bandera de España, en el centro. / .

Ahora quiere hacer apología. Del deporte en general y, sobre todo, del kettlebell. “El deporte es importantísimo para todos, y más si eres una persona que carga con alguna enfermedad. Te ayuda a salir adelante, te fortalece y te hace cambiar el chip mental”. Y de las pesas rusas, qué decir: que “es un deporte muy completo que va más allá de levantar la pesa, elevarla por encima de la cabeza, y hacer repeticiones o balanceos, o lo que toque. Te ayuda en la concentración, en la fuerza, en el equilibrio, te estructura la mente…”. La pena es que de tan desconocida que es, tiene apoyos mínimos por no decir ninguno. “necesitamos patrocinadores y más gente que quiera acercarse a conocer este deporte”. A ella no puede haberle dado más alegrías.