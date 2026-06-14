Crónicas gijonesas: Ateneo Agrario de Vega y Ateneo Cultural Campesino de Caldones

El día 6 de agosto de 1935 tuvo lugar en Gijón un masivo homenaje a Melchor Gaspar de Jovellanos, en un "Día del Agro". Los campesinos de Gijón se reunieron ante la estatua de Jovellanos donde hubo varios discursos y luego una procesión cívica por toda la ciudad que terminó con una fiesta en el monte Coroña en El Natahoyo.

En la comitiva, que encabezaba la Banda de Música de Gijón, se encontraban representantes del Ateneo Obrero de Gijón, Ateneo Obrero de La Calzada, Ateneo Obrero de El Llano, de las distintas sucursales de Cultura e Higiene y varias sociedades representativas de los agricultores. Mencionamos unas cuantas. La Agrupación de Agricultores de Gijón, Ateneo Agrario de Villar, Sindicato Agrario de Carreño, Federación de Agricultores de Asturias, Ateneo Agrario de Vega y Ateneo Cultural Campesino de Caldones. Nos detenemos en estos dos últimos.

El Ateneo Agrario de Vega lo vemos a veces nominado como Ateneo Obrero Agrario de Vega y tuvo su origen en el año 1930. Tengamos en cuenta que la zona de Vega-La Camocha no fue zona minera hasta que en 1932 los hermanos Felgueroso hallaron carbón, aunque la explotación no fue realidad hasta 1935.

En el diario "La Prensa" del 28 de junio de 1930 demandaba socios el Ateneo Agrario de Vega, "con ello cumplen con un deber de buen ciudadano ya que contribuyen a hacer labor de cultura que es lo que acaba con los odios". Entre otras cosas impartían clases de instrucción, contaba el Ateneo con una biblioteca, y se sorteaban relojes entre los lectores. En su sede también hubo veladas teatrales o charlas como por ejemplo la de Amador Fernández presidente del Sindicato de los Obreros Minero Asturiano (SOMA) el 19 de abril de 1931, en una España ya republicana. Amador Fernández Montes murió en el exilio mexicano en el año 1960.

Antes de eso –el 2 de abril de 1931, doce días antes de la proclamación de la Segunda República–―"El Noroeste" publicaba un artículo que recordaba la fundación del Ateneo por parte de unos vecinos de Vega y protestaba porque "la vida municipal durante la dictadura" les negaba el comprar unos terrenos para levantar en ellos un nuevo local social. Pretendían levantarlo en un lugar llamado El Pozón en el arranque de la carretera de Vega a Lavandera.

En "El Comercio", del 2 de junio de 1934 aparece una actividad del Ateneo Agrario de Vega en colaboración con Cultura e Higiene de Granda. Se trataba de una excursión a pie al pico La Collada. Salían desde Cultura e Higiene de Granda a las siete y media de la mañana, se comía en la cumbre, se bajaba por Vega de Sariego hasta Candanal y se terminaba la caminata acudiendo a una romería en Cabueñes. Arsenio Argüelles era el presidente del Ateneo Agrario de Vega.

El 28 de junio de 1936, cuando faltaba menos de un mes para el inicio de la guerra de España, el Ateneo Agrario de Vega inauguró su nueva sede y ello con bombillas de colores, fiesta, y la concurrencia de la Banda de Música de Gijón. Tenemos noticias de ese Ateneo en plena guerra civil, por los periódicos "CNT" y "Avance". Por ejemplo en enero de 1937 colaboraron con la "Semana del Niño" acogiendo al Grupo Artístico Infantil de La Arena con las obras "La de Ortigueira" y "La nieta de su abuelo". Estamos ante el acta municipal del 27 de abril de 1937, "preside la reunión el alcalde, el compañero Avelino González Mallada" y leemos que el Ateneo Agrario de Vega había pedido diversos materiales procedentes de los derribos urbanos para terminar las obras en su local social.

A cinco kilómetros de Vega, en Caldones, hubo otro ateneo agrario de nombre Ateneo Cultural Campesino de Caldones. En esa parroquia funcionó también en años republicanos –sólo desde 1934– ese Ateneo Cultural Campesino de Caldones. La reunión germinal fue en febrero de 1934 con la asistencia de vecinos, del concejal Robustiano Ceñal y del presidente del hermano Ateneo Agrario de Vega. Pocas actividades organizaron los de Caldones porque enseguida llegó el octubre asturiano y en 1935 retomaron las actividades. Nos llama la atención –por la hora– una convocatoria a los socios para el día 16 de septiembre de 1934, "para tratar asuntos urgentes, se tomarán decisiones sea cual sea el número de asistentes". Ese 16 de septiembre de 1934 era domingo y la convocatoria era a las ocho de la mañana.

Un acto organizado por ese Ateneo Cultural Campesino de Caldones y que tuvo mucha repercusión fue el 31 de marzo de 1935. Consistió en un homenaje a dos maestras de esa parroquia de Caldones, Fructuosa Álvarez y su hija Gerarda; habían sido maestras durante 47 años. Acudió el alcalde de Gijón y varios concejales, y representantes de Cultura e Higiene de Granda, Arenal y Cimadevilla, del Ateneo Obrero de El Llano, del Ateneo Agrario de Vega y de Cultura Social de la Collada (Siero). Hubo discursos y lecturas de poesías a cargo de niños y niñas de Caldones.

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Calle de la Vicaría

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