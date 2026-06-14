La Feria del Libro de Gijón ya escribe el prólogo de la ilusión y sus casetas lucen en Begoña y Tomás y Valiente: "Será una fiesta"

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) llega este año a su décima edición. Apenas faltan unos días para que el certamen comience a escribir oficialmente un nuevo capítulo de su prolífica historia, avalada recientemente con una Medalla de Plata de la ciudad que supone un indudable impulso anímico. Pese a que la cita literaria local por antonomasia arranca el miércoles, ya hay actividades paralelas en marcha. Una suerte de prólogo que también sirve a los libreros para terminar de decidir con qué obras intentarán cautivar al público. Ya sienten el gusanillo ante una feria única en su calendario. "Es la fiesta del pueblo, un gran momento para nosotros", aseguran los participantes.

La cercanía de la FeLiX se puede comprobar al dar un paseo por Begoña y la calle Tomás y Valiente. Las casetas están prestas y predispuestas para llenarse de cultura. "Creo que ya tenemos todos los libros embalados, empaquetados y listos para cuando nos den el pistoletazo de salida", afirma María Nosti, de la librería Central y una "veterana" del certamen, que, a su juicio, "ha madurado" con el tiempo. Retocando un poco el refrán, cada librero tiene su librillo en cuanto a los ejemplares que llevarán a la feria. "Siempre se traen ‘bestsellers’ y es inevitable que el público te pida las últimas novedades, pero también hay que hacer apuestas", comenta María Nosti, para la que el contacto con la gente es lo que, entre otras cosas, eleva de categoría la experiencia. "Es especial porque vienen predispuestos a conocer, a que les recomiendes algo...", asevera Nosti, que ensalza la "oferta muy variada" de esta Feria del Libro, que contará con 69 editores y 29 librerías y seis hilos temáticos. A saber, "El fútbol que une", "Geópolis", "Narrativas del colapso", "Salud mental", "Puro cuento" y "Nuevos laberintos de la fantasía".

Será a partir de este lunes cuando los libreros, ya con las llaves de sus casetas, empiecen a dotarla de contenido. Se espera mucho trajín y algún que otro quebradero de cabeza para determinar qué libros tienen hueco. Si en una librería convencional el espacio es limitado, en un stand de apenas unos metros cuadrados aún más. Hace esta reflexión Rafa Gutiérrez, al frente de La Buena Letra, para quien, cada año, que arriben estas fechas de junio es "una alegría" por lo que simbolizan, una nueva Feria del Libro.

Gutiérrez tiene más o menos perfilada la oferta literaria. "Suelo traer autores que vienen a la feria y una selección de lo que me ha gustado este último año", expone el librero, que reivindica el programa de esta edición como "coherente y cuidado". Le ilusiona, por ejemplo, la presencia de autores como Martín Caparrós o Lucía Solla. "Gijón es una ciudad con mucho ambiente cultural", destaca Rafa Gutiérrez, que no duda de que los gijoneses volverán a responder a la llamada de la literatura. Eso sí, los participantes saben que las horas en la caseta estarán repletas de conversaciones, de intercambio de pareceres literarios. Toca darle a la sin hueso. "Es agotador por una parte pero muy estimulante porque es lo que te reafirma que este mundo te gusta", subraya Rafa Gutiérrez. Sobre la Medalla de Plata, más que un incentivo para captar una mayor cantidad de pública la ve como "un reconocimiento" al trabajo realizado y también a los que ya no están en la feria o a las librerías que, por unas circunstancias u otras, han tenido que cerrar. Y, para llegar hasta este punto y generar ese ecosistema literario tan rico a nivel local, no hay que olvidar la labor de las bibliotecas públicas o las entidades culturales. "Hace que la ciudad se vuelque en torno al libro y esta feria es la guinda del pastel", recalca Rafa Gutiérrez.

Leticia Cienfuegos-Jovellanos, que regenta la librería Momo, "debutó" en la FeLiX en 2025. "Estoy igual de nerviosa", bromea la andaluza, que resume sintéticamente el sentir de los libreros en eventos de este tipo. "Es trasladar la librería a un stand mucho más reducido", asegura Cienfuegos-Jovellanos. Esa "mudanza" también hace pensar a Ana López, de la librería La Oreja Verde. "Lo primero es atenerse al programa pero también hacemos cábalas de lo que se va a vender; esto ya es intuición", explica López, encantada con ser parte nuevamente de un certamen al que cataloga como "el espectáculo del libro en la calle" y que "ha tomado una fuerza impresionante en Gijón".

Un programa "con cariño, conocimiento y esfuerzo"

"Cuando te pones a preparar la feria te das cuenta de lo valorada e importante que es la cultura en la ciudad", sostiene Lorena Sánchez, de la librería La señora Eyre, que reivindica la "implicación" de todos los agentes involucrados, desde organizadores, libreros, editores o autores, hasta el público, para dar forma a una FeLiX que en unos días sopla las velas de su décimo cumpleaños. En ese sentido, anima Leticia Cienfuegos-Jovellanos a acudir a charlas o firmas de autores, quizá, menos conocidos. "Hay que dejarse llevar y descubrir; puede ser una experiencia muy enriquecedora", manifiesta la librera.

"El programa está hecho con mucho cariño, conocimiento y esfuerzo", aplaude Ana López en pleno paseo de Begoña, que en unas fechas se transformará en un hervidero cultural. Un objetivo también es alcanzar al lector joven, seducirle para que, en próximas ferias, este sea ya un clásico del certamen. "Eso se consigue muy bien porque la feria integra la parte infantil y que el libro esté en la calle lo hace accesible para todo el mundo; hay que llegar a todos los públicos", declara Lorena Sánchez. "Si hay niños, habrá adultos; y eso es fundamental", agrega Ana López.

La distinción de la Medalla de Plata aparece en el improvisado coloquio. "Que la propia ciudad reconozca la feria, que es algo muy nuestro, me enorgullece", afirma Leticia Cienfuegos-Jovellanos. Los nervios comienzan a aflorar en estos prolegómenos de la FeLiX. "Son días intensos", reconocen los libreros. La cita, al margen de las actividades complementarias, irá del 17 al 21 de junio. Las 92 casetas se distribuirán entre Begoña y Tomás y Valiente. Unos espacios pequeños físicamente pero enormes en ilusión, la que desborda a los libreros, que anhelan escribir otra página de oro en el recorrido de la Feria del Libro de Gijón.

Premio de Poesía Joven Juan Ignacio González para Andrés Gutiérrez Temiño

Las actividades de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) arrancaron ayer en el Antiguo Instituto. En primer lugar, con la presentación de "El astronauta caído", la obra ganadora del III Premio Nacional de Poesía Joven Juan Ignacio González, de Andrés Gutiérrez Temiño, acompañado en el acto por el actor y poeta Marcos García y el propio Juan Ignacio González. El encuentro estaba organizado por "BajAmar Editores", entidad que promueve el galardón. El jurado destacó de la obra de Gutiérrez Temiño la "arquitectura poética tejida entre el abismo cósmico y el reencuentro con la tierra". También que se trata de una "valiente ejercicio de desmitificación, apoyado con frecuencia en la ironía".

Por otro lado, el jurado ensalza la "potencia simbólica" de los poemas, así como su "claridad, identidad y unidad emocional". Remarca que Andrés Gutiérrez Temiño construye "una voz propia que articula imágenes sugerentes, transitando entre la caída y la redención" y señala que es una obra "coherente en tema y forma". "Refleja que estamos atrapados en la gravedad de lo superfluo y la desigualdad", agrega el jurado.

También tuvo lugar un encuentro con el escritor y periodista argentino Federico Bianchini, que charló sobre "Antártida" con Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro.