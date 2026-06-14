La Feria de San Antonio bate el récord de asistentes pese a la ausencia del concurso de vacas

Sin vacas, pero con un récord de asistentes logrado con esfuerzo, una nueva programación y apostando por el público joven. La Feria de San Antonio cerró sus puertas en una de las ediciones más singulares que se recuerdan. Ante la ausencia del principal atractivo con el que contaba este encuentro del mundo rural, el Concurso Regional de Asturias de Raza Frisona, las expectativas se mantenían algo más moderadas que en otras ocasiones. Sin embargo, la cifra de más de 8.200 visitantes ha puesto el nuevo techo para este evento, superando los números de ediciones anteriores. "Se ha cumplido la expectativa con creces y todos los que formamos parte de la Feria de San Antonio estamos muy satisfechos de poder trasladar, un año más, la esencia del campo a la ciudadanía", ratificó Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón.

La clave para mantener el impulso de un encuentro tan tradicional, aun faltando el acto central como el certamen de vacas, la tiene la nueva programación que se impulsó, dando más valor a los expositores, talleres de artesanía, actuaciones de música, teatro y monólogos o los 360 animales que juntaron en el Recinto Ferial Luis Adaro. "Las actividades han funcionado fenomenal y en todas había mucho público. Por parte de los expositores, también nos han trasladado su satisfacción de cómo ha ido esta edición", mencionó Alonso, destacando que, al margen de la ausencia del concurso, ha sido una Feria "singular" por el cambio de horarios, reduciendo el tiempo de apertura.

Las restricciones sanitarias impuestas al ganado vacuno obligó a los organizadores a dar un giro a la Feria y cruzar los dedos para que no se viera afectada por este hecho. "Tuvimos que reinventar una parte importante de lo que era San Antonio, pero desde el primer momento se despejaron las dudas con toda la afluencia de gente que vino", afirmó Alonso, asegurando que "daba la sensación en la calle central y el pabellón principal de que era la Feria de Muestras".

El giro de tuerca de esta edición puede abrir la puerta a que el año que viene, si no se mantienen los controles sanitarios actuales, puedan convivir los dos programas, tanto el concurso de ganado vacuno, como todas las actividades realizadas este año. "Contamos con poder desarrollar el Concurso Regional de Asturias de Raza Frisona y el resto de certámenes en la próxima edición y sin tener que prescindir de todo lo desarrollado este año. Se ha visto que ha funcionado muy bien", confirmó el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón.

"Sin vacas, pero con gente"

Con cierto alivio y mucha alegría recibió las cifras de asistencia José Emilio García, presidente de Asturiana de Control Lechero Sociedad Cooperativa Astur, Ascol, una de las cuatro patas de la organización junto a la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Gijón y Caja Gijón La Rural. "Ha sido una feria un poco diferente. Nos da mucha pena no realizar el concurso, pero por encima de nuestros gustos estaba cumplir con las normativas sanitarias", manifestó García, poniendo el foco en toda la variedad de animales que se pudieron ver y en el hecho de que en la jornada del viernes acudieran más de 800 escolares. "Otros años solo había talleres el viernes y, como cada edición queremos hacer algo nuevo, decidimos ampliarlos a los tres días y añadir más eventos culturales", detalló el presidente de Ascol.

En el ámbito ganadero se ha vivido con resignación la ausencia del concurso pese a que era una notica ya conocida desde hacía tiempo. "Estamos muy concienciados con los problemas de esta enfermedad que, si te entra, tienes que sacrificar a todos los animales. Hay que tenerle respeto y procurar hacer las cosas bien para que no se busquen problemas", explicó García, deseando que para la próxima Feria esta cuestión esté ya solventada.

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Al igual que Álvaro Alonso, confía en que el nuevo formato pueda amoldarse sin problemas a una futura edición que cuente con el concurso, aunque los resultado de este año han aplacado con éxito los nervios previos a la inauguración. "Conseguimos hacer un San Antonio sin vacas, pero con mucha gente. Teníamos un poco de respeto a este nuevo formato, pero se ha logrado solventar sin problemas", celebra García que se lleva de esta edición la implicación del público joven. "Entre los talleres del primer día y luego la gran cantidad de críos que se vieron el resto de jornadas, vemos que el interés entre los jóvenes se mantiene vivo y es algo que tenemos que aprovechar", aseguró, emplazando a que la próxima edición siga con el ritmo ascendente de estas últimas. ◼