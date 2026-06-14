Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Las fiestas de la lectura llegan a Asturias el sábado 20 de junio de la mano de Planeta y la Feria del libro de Gijón FELIX

«Leer es una fiesta» propone a los inscritos juntarse para leer en silencio durante media hora en el Muséu del Pueblu d’Asturies

Una de las fiestas de la lectura organizada por Planeta en Madrid.

Una de las fiestas de la lectura organizada por Planeta en Madrid. / PdL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chus Neira

Chus Neira

Dicen que el fenómeno de las nuevas fiestas de la lectura comenzó en hace tres años en Nueva York cuando un grupo de amigos, en el afán de conciliar una quedada y placer lector, invitaron a otros conocidos a compartir en la terraza de su edificio una sesión en la que cada uno se presentaba con su libro. Se trataba de que cada cual leyera en silencio media hora o tres cuartos de hora. Después se comentaba la lectura con el de al lado. El fenómeno creció y hoy allí las «Reading Rhythms» son una programación creciente e imparable. En España, aparte de otras iniciativas, el grupo Planeta ha impulsado «Leer es una fiesta», fiestas de la lectura que ya han llevado a Madrid y Barcelona. La misma idea –plantarse con un libro, tumbarse a leer en una hamaca y compartir alguna reflexión con el compañero de al lado– la traen ahora a Asturias en alianza con la FELIX, la Feria del Libro de Gijón, y el Muséu del Pueblu d’Asturias, donde se ha organizado la quedada. Será el sabádo 20 de junio a las 17.30 horas para despedir la cita gijonesa y habrám sidra, bollinos de chorizo, sorteos y más sopresas para quien quiera y se inscriba en esta web

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
  2. Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
  3. Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
  4. Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza
  5. El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
  6. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  7. Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
  8. Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas

Jove ultima su plan convertirse en hospital universitario y formar a estudiantes de la Universidad Europea

De Papas y gaviotas

Pinchos

La Feria de San Antonio bate el récord de asistentes pese a la ausencia del concurso de vacas

La Feria de San Antonio bate el récord de asistentes pese a la ausencia del concurso de vacas

Del cáncer al podio mundial: la inspiradora historia de Eva Pérez, la campeona gijonesa en el Kettlebell

Del cáncer al podio mundial: la inspiradora historia de Eva Pérez, la campeona gijonesa en el Kettlebell

El Hospital de Jove lanza un protocolo pionero para "humanizar" el trato a pacientes neurodivergentes

El Hospital de Jove lanza un protocolo pionero para "humanizar" el trato a pacientes neurodivergentes

La Policía mantiene abierta la investigación para localizar al autor de las diez puñaladas mortales a un perro

La Policía mantiene abierta la investigación para localizar al autor de las diez puñaladas mortales a un perro

Una sentencia pionera en Asturias: un juzgado de Gijón reconoce el "codo de tenista" como enfermedad profesional en mariscadores

Una sentencia pionera en Asturias: un juzgado de Gijón reconoce el "codo de tenista" como enfermedad profesional en mariscadores
Tracking Pixel Contents