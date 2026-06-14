Las fiestas de la lectura llegan a Asturias el sábado 20 de junio de la mano de Planeta y la Feria del libro de Gijón FELIX
«Leer es una fiesta» propone a los inscritos juntarse para leer en silencio durante media hora en el Muséu del Pueblu d’Asturies
Dicen que el fenómeno de las nuevas fiestas de la lectura comenzó en hace tres años en Nueva York cuando un grupo de amigos, en el afán de conciliar una quedada y placer lector, invitaron a otros conocidos a compartir en la terraza de su edificio una sesión en la que cada uno se presentaba con su libro. Se trataba de que cada cual leyera en silencio media hora o tres cuartos de hora. Después se comentaba la lectura con el de al lado. El fenómeno creció y hoy allí las «Reading Rhythms» son una programación creciente e imparable. En España, aparte de otras iniciativas, el grupo Planeta ha impulsado «Leer es una fiesta», fiestas de la lectura que ya han llevado a Madrid y Barcelona. La misma idea –plantarse con un libro, tumbarse a leer en una hamaca y compartir alguna reflexión con el compañero de al lado– la traen ahora a Asturias en alianza con la FELIX, la Feria del Libro de Gijón, y el Muséu del Pueblu d’Asturias, donde se ha organizado la quedada. Será el sabádo 20 de junio a las 17.30 horas para despedir la cita gijonesa y habrám sidra, bollinos de chorizo, sorteos y más sopresas para quien quiera y se inscriba en esta web
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza
- El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
- Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas