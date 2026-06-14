Una gaviota, un bocadillo y un "hurto" en un visto y no visto: la curiosa escena que vivió este domingo la playa gijonesa de San Lorenzo

Un domingo de sol y buena temperatura en Gijón, con playas atestadas para disfrutar de una idílica jornada. Una de ellas, San Lorenzo, donde gijoneses y visitantes se "dividían" entre quienes preferían tumbarse a "tostarse" o quienes optaban darse un chapuzón en el Cantábrico. Ahora bien, en el arenal revoloteaban unas "invitadas" inesperadas: las gaviotas. Y estas hicieron de las suyas.

Aquellos que apuestan por pasar el día en la playa suelen llevarse su comida. Un bocadillo nunca falla. Pero claro, hay que "vigilarlo". Por un despiste, una mujer se quedó sin bocadillo. La responsable, una gaviota, que cometió un "hurto" en toda regla. El tentempié se encontraba junto a un par de playeros, envuelto en papel de aluminio. El animal vio su oportunidad y se lanzó sin dudarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el bocadillo desapareció de San Lorenzo ante la mirada atónita de su portadora.

Noticias relacionadas

Fue una escena curiosa que llegaba días después de una, eso sí, mucho más desagradable. Ocurrió en la calle Corrida. Un hombre acabó detenido por haber matado a una gaviota que "les estaba molestando" a él y a su mujer, que estaban en una terraza. Según los testigos, el varón, que se enfrenta a un posible delito de maltrato animal, agarró al ave, la estranguló y la golpeó varias veces contra el suelo.