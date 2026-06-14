Gijón disfruta en la playa del último domingo de primavera: "Es uno de los mejores planes que hay"

Con el termómetro marcando los 32º grados a falta de media hora para llegar al mediodía, los gijoneses ya tenían claro que el último domingo de primavera iba a ser una de las mejores jornadas de playa que se han visto este año. Con la pleamar sobre las 16.30 horas, la estampa de San Lorenzo por la mañana no tenía que envidiar a las que se suelen ver en agosto, así lo aseguraba Santiago Aparicio que, tras ir a comer a casa, regresaba de nuevo al arenal.

“Esta semana ha sido espectacular, pero lo de hoy ya es de vicio. Además del calor, no hace viento, que es lo que nos suele fastidiar aquí en Gijón y el agua está de maravilla”, confirmaba este bañista, acompañado por Flor Martínez que secundaba sus palabras. “Somos de venir mucho a la playa y estos días no se pueden desaprovechar”, expresaba, añadiendo que por la mañana se colocaron sobre la escalera siete, pero por la tarde “vamos a tener que cambiar porque el agua ya se ha comido media playa”.

Aprovechando los puestos de helados y refrescos del Muro, Teresa Alonso junto a su hijo, Mateo Rivas, se decantaban sobre que pedir. “Llevamos todo el día, pero a esta hora (sobre las cinco de la tarde) ya es insoportable el calor”, reconocía la madre, deseando que este verano anticipado no se acabe antes de lo esperado. “Si estamos así en junio, julio y agosto no va a ser tan bueno”, aseguraba, aunque cruzaba los dedos para que no fuera así.

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“Es uno de los mejores planes que hay”, afirmaba con rotundidad mientras el joven Mateo acababa escogiendo su helado, una tarrina de chocolate y nata que iba a degustar de nuevo a la arena. Por poner una pega al espectacular día, sobre San Lorenzo ondeó la bandera amarilla en las tres zonas de la playa. Pese a que la temperatura del agua era superior a los 20º grados, el mar estaba un poco revuelto, aunque óptimo para el baño.