Gijón exprime la folixa en un fin de semana repleto de fiestas de prao: "Han sido unos días maravillosos"

Gijón exprime los últimos instantes de un fin de semana repleto de folixa en distintos rincones de la ciudad. Pese a las altas temperaturas, las fiestas de prao están resultando un éxito en Laviada, Cabueñes y Nuevo Roces, tres barrios que se volcaron en sus festejos tradicionales y recibieron la visita de numerosos gijoneses y visitantes. "Han sido unos días maravillosos a pesar del excesivo calor", expresan los vecinos de estos barrios.

La concentración de coches clásicos en Cabueñes. / Ángel González

En Cabueñes arrancaron la última jornada de sus celebraciones a las 13.00 horas con una de sus citas más clásicas, la concentración de Seat 600 y otros coches clásicos. Este año, la actividad alcanzó la trigésima edición y volvió a reunir a numerosos vehículos históricos que llamaron la atención de numerosos grupos de amigos y familiares.

El recinto ferial de Cabueñes no abrió hasta las 17.00 horas. A las seis de la tarde dio comienzo la actuación de la charanga "Akelarre". Por último, para despedir como manda la tradición las fiestas de prao, habrá una sesión nocturna en la que el contenido musical lo aportaron «Aire de rumba» y el dj Dani Vieites. De esa forma pondrán el broche en Cabueñes a tres jornadas en las que hubo tiempo para espectáculos de magia, coches históricos y en el que el gran protagonismo recayó sobre la música.

En Nuevo Roces tampoco bajaron el ritmo este domingo. Desde el mediodía, a las 12.00 horas, la charanga "La última y marchamos" llevó a cabo un recorrido típico de Antroxu desde el centro del barrio hasta el recinto de las fiestas. A las 13.00 horas, los asistentes disfrutaron de los platos preparados por un cortador profesional de jamón y una sesión vermú amenizada por "Dúo Eleven". Después se realizó el reparto del bollo y el reparto de los regalos a los socios, que sirvió como aperitivo a la comida vecinal.

Por la tarde, el protagonismo recae inicialmente sobre los más pequeños, que disfrutaron de 15.00 a 17.00 horas de pintacaras y juegos tradicionales de madera. A las seis, además, hubo fiesta de la espuma. Desde las ocho de la tarde habrá una sesión con dj.

Más allá de estos dos barrios, el ambiente festivo también se mantuvo por todo lo alto este domingo en Laviada. Tras la primera actuación de "Cyntia", que tuvo lugar a las 13.00 horas, los vecinos disfrutaron de "Vas Bailar" y el "Dúo son de la calle".

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Los residentes de estos barrios celebran el gran ambiente del que han disfrutado durante todo el fin de semana. "Ha sido maravilloso. Ha sido una edición que nos ha salido perfecta", comentó Florencio Martín, "Floro", presidente de la asociación vecinal de Laviada, que agregó que "todos los vecinos de Gijón se suelen volcar mucho con las fiestas de prao de la ciudad". "Esto nos aporta mucho. Es una costumbre que no se puede perder", culminó Martín.