Iván Redondo presenta este jueves en Gijón su libro "El manual"
El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez relata en esta obra su recorrido profesional hasta Moncloa
N. M. R.
El consultor político y exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, presentará este jueves en Gijón su libro "El manual". En esta obra, Redondo repasa su trayectoria profesional y personal desde sus inicios en San Sebastián hasta su llegada a los despachos de Moncloa como uno de los principales estrategas de la política española.
El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Jovellanos y estará presentado por el periodista y analista político Víctor Guillot.
En las páginas de este libro, Redondo aborda episodios clave de su carrera, reflexiona sobre el ejercicio del poder y explica las razones de su salida de la política institucional en 2021. La cita de este jueves en la Biblioteca Pública Jovellanos está enmarcada en la gira nacional de promoción de una obra en la que queda de manifiesto su influencia en la política española reciente. El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza
- El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
- Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas