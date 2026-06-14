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Iván Redondo presenta este jueves en Gijón su libro "El manual"

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez relata en esta obra su recorrido profesional hasta Moncloa

Iván Redondo.

Iván Redondo. / Europa Press

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N. M. R.

El consultor político y exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, presentará este jueves en Gijón su libro "El manual". En esta obra, Redondo repasa su trayectoria profesional y personal desde sus inicios en San Sebastián hasta su llegada a los despachos de Moncloa como uno de los principales estrategas de la política española.

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El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Jovellanos y estará presentado por el periodista y analista político Víctor Guillot.

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En las páginas de este libro, Redondo aborda episodios clave de su carrera, reflexiona sobre el ejercicio del poder y explica las razones de su salida de la política institucional en 2021. La cita de este jueves en la Biblioteca Pública Jovellanos está enmarcada en la gira nacional de promoción de una obra en la que queda de manifiesto su influencia en la política española reciente. El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

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