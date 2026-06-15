Aval de los directores al plan de mantenimiento en colegios en Gijón: "No pedimos a lo tonto"

Una buena nota le ponen los directores de los colegios gijoneses al paquete de obras de mantenimiento que llegarán en los próximos meses a la inmensa mayoría de los centros de la ciudad. Apuntan que este tipo de intervenciones son necesarias para conservar en condiciones unas instalaciones que, en muchos casos, ya tienen décadas de antigüedad. "Toda acción que vaya en ese sentido es bienvenida", subrayan los directores sobre un plan que abarca, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, alrededor de 400 actuaciones que asumirá principalmente el Ayuntamiento, si bien también alguna la acometerá el Principado.

"Nuestra apuesta en materia de infraestructuras educativas se refleja en las inversiones que hemos llevado a cabo durante este mandato y que supone la mayor inversión en colegios de la historia de la ciudad", reivindicó ayer Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que confirmó que la intención municipal es tener rematados los trabajos antes de finalizar el año. "Se han diseñado tras las reuniones mantenidas con los directores de los centros y en consenso con la comunidad educativa", resaltó el forista. Las obras son de distinta índole. Abundan las reparaciones de cubiertas, puertas, ventanas o suelos, labores de repintado, limpieza de canalones o la sustitución de elementos deteriorados.

"Que se pongan de acuerdo —en referencia a Ayuntamiento y Principado para hacer esto es bueno para todos", indicó Yolanda López, directora del colegio Jovellanos, donde habrá arreglos en ventanas o se colocará un pasamanos a una altura accesible para alumnos con movilidad reducida. "Es normal que cada año haya que solicitar obras porque son muchos niños y los coles se deterioran", explicó López, que también alabó el plan de aprovechar el parón estival para impulsar los trabajos. "Que lleguemos al nuevo curso con todo preparado es la mejor idea", sostuvo la directora del Jovellanos, que incidió en que las reivindicaciones de los centros no surgen fruto de la casualidad. "Nunca se pide a lo tonto", remarcó.

En el Severo Ochoa hay previsto el arreglo de baldosas o la reparación de unas escaleras. "Es un edificio antiguo", sostuvo Carlos Pérez, director del cole, que agradeció la disposición del Consistorio para "escuchar" las peticiones remitidas desde las direcciones de los propios. "El mantenimiento no es solo una cuestión de imagen: repercute directamente en la seguridad, el bienestar y la calidad educativa de toda la comunidad escolar", destacó Pablo Casanova, director del Clarín, donde, por ejemplo, se eliminarán los nidos de palomas en el hall interior .

El listado de obras ya está esbozado, aunque desde el gobierno local no descartan la incorporación de alguna intervención más. Con lo ya determinado, la sensación es satisfactoria en el colegio Manuel Martínez Blanco. Lo refleja su directora, Carmen González. "Es fantástico que se dé respuesta a lo que necesitamos porque se debe tener en cuenta que los edificios van teniendo sus años", dijo González. En el centro ubicado en El Llano abundarán las tareas de repintado de varias zonas. "Los coles suelen ser de colores claritos y se estropean por el uso o por humedades; hay que intentar que sean lugares agradables", explicó Carmen González, comprensiva con el panorama general. En Gijón hay muchos colegios y cada uno tendrá sus necesidades. "Hay que priorizar y repartir", aseveró. Al respecto, hizo hincapié en que, si todo toma impulso durante el verano, mejor que mejor. "Hay cosas que no pueden hacerse con los críos dentro por seguridad y así no estamos ‘estorbando’", culminó.

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Para el Miguel de Cervantes se plantean mejoras en los accesos o la sustitución de la cubierta del gimnasio, construida con placas de uralita. "Es una buena noticia que se ponga en condiciones de uso; es lo más acuciante", aseguró Yago Aguirre, director del Cervantes sobre una de las múltiples obras que experimentarán hasta final de año los colegios de Gijón, una batería que favorecerá, como afirmó Gilberto Villoria, la "puesta a punto" de los centros. Y que se complementa con las diversas actuaciones financiadas con fondos europeos.