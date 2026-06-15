El bono taxi para personas con discapacidad será revisado para adecuar las bases

Servicios Sociales va a revisar con las cooperativas de taxis de Gijón las bases de la nueva convocatoria del bono taxi 2026 para personas con discapacidad que ya se está organizando desde el departamento del que es responsable del popular Guzmán Pendás. El bono, dirigido a personas con discapacidad igual o superior al 33%, movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo, ha tenido un nivel de demanda significativo pero muchos de los solicitantes incumplían algunas de las bases para la recepción de la ayuda, por lo que desde la Fundación de Servicios Sociales se quieren revisar los términos en los que se enmarca el bono por si pudieran mejorarse. Así lo indicó ayer Guzmán Pendás, al término de la sesión ordinaria del consejo sectorial de discapacidad, en sesión ordinaria.

El plan municipal del bono taxi para personas con discapacidad cuenta con una dotación de 25.000 euros y tiene como objetivo facilitar la movilidad diaria de quienes se encuentran con barreras para desplazarse por la ciudad, ofreciendo un recurso seguro y accesible para acudir a citas médicas, gestiones personales, actividades formativas o de participación social.

Las ayudas permitirán financiar los desplazamientos en taxi realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Cada persona beneficiaria podrá recibir hasta 300 euros. Para percibir la ayuda, las personas beneficiarias deberán justificar los gastos presentando el modelo oficial de relación de gastos y las facturas de taxi correspondientes a los trayectos realizados dentro del periodo subvencionable. Una vez validada la justificación, la Fundación procederá al abono de la subvención en la cuenta bancaria indicada.

Sobre la sesión ordinaria del consejo sectorial de discapacidad, Pendás indicó que quizás el principal punto del orden del día, o al menos el más esperado por los participantes, tenía que ver con el proceso de avance en la elaboración de la ordenanza de accesibilidad de la ciudad de Gijón. Pendás indicó que «ahora sí que se avanza con paso firme, con el trabajo de la Fundación de Servicios Sociales, de otras áreas municipales y con una colaboración importantísima de las asociaciones del tercer sector, muy implicadas en el desarrollo de esta normativa». Estará lista para final de año.