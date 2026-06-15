Un detenido por atentar contra la autoridad en una reyerta junto a la playa de San Lorenzo, en Gijón

Gran revuelo el que se ha producido en la mañana de este lunes en el entorno de la calle Emilio Villa, junto a la playa de San Lorenzo. Varios efectivos de la Policía Nacional tuvieron que intervenir por una fuerte reyerta que se había generado entre varias personas, en su mayoría de origen dominicano.

Hasta seis patrullas de agentes acudieron a la zona e incluso llegaron a tener confrontación con algunos de los implicados. Sin lamentar mayores daños, uno de ellos acabó detenido por un delito de atentado contra la autoridad al agredir a uno de los agentes.

Los servicios médicos no tuvieron que actuar en la zona gracias, en parte, a la rápida actuación policial que solventó el conflicto antes de que escalase en una mayor violencia.

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Los vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona se mostraron sorprendidos al ver tal operativo en una de las calles más céntricas de la ciudad y a una hora poco habitual, más siendo un lunes, para que se generen este tipo de altercados.