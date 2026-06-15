La II Feria de la Salud de Laviada apuesta por el movimiento como receta preventiva

La pista polideportiva de Laviada acogerá este martes la II Feria de la Salud, una iniciativa impulsada por el centro de salud del barrio junto a una treintena de entidades sociales, educativas y deportivas. Bajo el lema “LaViaDa en Movimiento”, la jornada busca promover hábitos saludables y combatir el sedentarismo a través de actividades dirigidas a vecinos de todas las edades.

La feria se inaugurará a las nueve de la mañana y se prolongará hasta las tres de la tarde, cuando tendrá lugar la clausura tras una comida conjunta entre las entidades participantes y los vecinos que deseen sumarse. Entre medias se desarrollarán una multitud de actividades, talleres, exhibiciones y charlas relacionadas con la salud y el bienestar.

El balance de la primera edición anima a repetir la experiencia. “Fue muy positivo porque permitió hacer red entre las organizaciones y darse a conocer al barrio”, explica la sanitaria Almudena García. La feria es fruto de los foros de salud que el centro mantiene durante todo el año con distintas entidades de la zona.

La programación incluirá desde talleres de reanimación cardiopulmonar y donación de sangre hasta marcha nórdica, yoga, esgrima, tiro con arco o exhibiciones deportivas, además de charlas informativas y espacios de asesoramiento para la ciudadanía. “Este año está muy centrado en el movimiento y en la salud a través de la actividad física”, señala García.

El movimiento como medicina

La elección del lema responde a una realidad que los profesionales observan a diario en consulta. “Es un barrio con población bastante envejecida y con una alta prevalencia de problemas cardiovasculares, cognitivos y de dolor crónico”, explica Carmen Muñoz, coordinadora del centro de salud de Laviada. “Todos ellos tienen un abordaje en el que la actividad física es imprescindible”.

Desde el centro de salud defienden que la prevención debe ser una tarea compartida. “Tenemos que acostumbrarnos a recetar este tipo de actuaciones para lograr un envejecimiento saludable, pero no es solo una tarea de los servicios sanitarios, sino de toda la comunidad”, sostiene Muñoz.

Los organizadores esperan una amplia participación vecinal y confían en consolidar la cita en los próximos años. “Esto es salud real y está en manos de los propios ciudadanos desarrollarla”, concluyen.