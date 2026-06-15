El Jardín Botánico Atlántico se llena de actividad en verano con mucha música y nuevos recorridos mágicos por La Isla: todo el programa para no perderse nada

La finca de La Isla va a ser uno de los alicientes de este verano de la programación del Jardín Botánico Atlántico. El nuevo espacio adquirido por el Ayuntamiento de Gijón este año y que ha supuesto que se complete con 17.000 metros cuadrados el espacio que en 2003 se convirtió en el gran jardín gijonés, va a estar incluido de lleno en las actividades especiales de los próximos meses. Hasta ahora La Isla se ha podido disfrutar en unas contadas ocasiones, como las puertas abiertas que se vivieron para darlo a conocer en abril o la feria de las plantas de hace varias semanas.

A partir de ahora se sucederán nuevas citas, como las tradicionales Noches Mágicas -que regresarn del 21 al 30 de agosto y que incluirán un recorrido que integrará este nuevo espacio-, o la cita "En clave de do[mingo]", con música familiar, de vanguardia, así como la clausura del festival de Música Antigua de Xixón.

Además, desde el Ayuntamiento ya se avanza que habrá una "cita especial" con motivo de la compra de La Isla, "cuyos detalles se desvelarán próximamente".

En todo caso, con o sin Isla, lo que le espera al Botánico de Gijón es una amplia programación veraniega cuyo telón se levanta ya este sábado, 20 de junio. Las que siguen son algunas de las citas a tener en cuenta por quienes disfrutan de las propuestas culturales, musicales, botánicas y de ocio en un espacio que cuenta por miles sus visitantes.

PROGRAMACIÓN

Sábado, 20 de junio: Concierto fin de curso de la Escuela de Música Moderna y Jazz Meidinerz. Alumnado y profesorado celebran su concierto de fin de curso abierto a todo el público.

Domingo, 5 de julio: En clave de do[mingo]. Se trata de una propuesta de tarde de música, con cuentacuentos, arte visual, y una visita guiada para aprender a distinguir las aves por su canto y la primera colaboración entre el Festival de Música Antigua y el Botánico. Las propuestas son "Violetta y Faviolo, una fáviola musical": Teatro y música para toda la familia. Los protagonistas son Ana Belén Rodríguez y Marc Sunyer, que narran y tocan las violas de gamba para dar vida al texto escrito por Pachi Poncela. "Una montaña en miniatura", donde Mikha-ez y Celia Cruz traen arte de vanguardia. En concreto se trata de un concierto para rocas compuesto a partir del registro sonoro realizado durante la acción de arrastrar diferentes rocas calizas desde su lugar de origen en los bosques del Parque Natural de Redes. Esta caprichosa composición se hace frente a las propias rocas. Y "El canto de las aves: un recorrido por el Botánico a las grandes musas de la música: las aves". Se trata de un paseo por el jardín en el que se enseña a diferenciar por su canto a algunas de las especies presentes, y que terminará a tiempo para disfrutar del concierto de clausura del festival de Música Antigua.

11 al 19 de julio: Las actuaciones de la terraza del Botánico

11 de julio: Maraya Zydeco. La banda está liderada por la asturiana María Álvarez, que muestra su particular visión del blues y del zydeco (música del sur de EEUU que combina la tradición musical cajún y elementos del blues) a través del sonido de su acordeón.

12 de julio: "Micromambo". Es un regreso al origen de la música de baile a través de canciones populares de la música latinoamericana. Jairo Zavala DEPEDRO, Héctor Rojo y Martín Bruhn presenta en directo su primer disco 'La República del Baile' en el que combinan canciones propias con clásicos del folclore latinoamericano.

13 de julio: "Blues and Decker". Presentan los temas de II:RETURN, un EP que demuestra el lado más rockero y agresivo de la banda. Se trata de la antesala de las nuevas composiciones musicales del grupo asturiano que formarán parte como Cara B del LP completo que se lanzará en formato vinilo próximamente

14 de julio: Inés De Lis. La artista construye su música desde el equilibrio entre guitarras acústicas y texturas electrónicas, combinando calidez y fragilidad. Su voz guía un cancionero emocional, directo y honesto, con ecos del folk contemporáneo y la indietrónica.

15 de julio: Orquesta Mendoza. Una cita con canciones que no temen fusionar estilos tan diversos como el rock y la cumbia, el mambo y el chachachá con el indie o los sonidos típicos de las rancheras.

16 de julio: "Los Testigos". Tras más de una década ofreciendo conciertos y siendo protagonistas en muchas fiestas del panorama nacional con sus versiones de todos los tiempos, "Los Testigos" vuelven al Jardín Botánico para hacer bailar... y cantar al público.

17 de julio: Tino di Geraldo Quintet. Tino di Geraldo acerca un proyecto en el que integra jazz, música latina, flamenco, música magrebí y copla.

18 de julio: "Plana Mayor". Juegab con un repertorio de todas las décadas del pop-rock, gracias a una combinación de veteranía y juventud.

19 de julio: Josele Santiago. El cantante, guitarrista y principal compositor de "Los Enemigos", al que avalan más de 30 años de trayectoria, con su grupo y por cuenta propia, repasará su ejemplar repertorio inspirado en el trabajo de los grandes maestros del rock.

Acampadas

Del 21 al 30 de julio: Aventura Nocturna

Se trata de una aventura en forma de acampada familiar para descubrir las aves, mamíferos e insectos que habitan en la noche del Botánico y conocer los bosques en los que se refugian y alimentan. Se escucharán los sonidos de la noche (rapaces como el cárabo, el mochuelo o la lechuza), y se descubrirán los bosques, además de participar de un rastreo nocturno.

Más música en el Botánico

Del 11 al 17 de agosto:

11 de agosto, 19:00 h: In-Ae Ha, piano

13 de agosto, 13:00 h: Concierto infantil Amy Gustafson y Sevgi Giles, piano Silke Ribes. Será música narrada para empezar a amar la clásica. "Pedro y el lobo", de Prokofiev, "El carnaval de los animales", de Saint-Saëns y algunas piezas mas, todas divertidas y aptas para todos los públicos.

13 de agosto, 19:00 h: Hyeseon Yin, piano. Orquesta del Festival Internacional de Piano de Gijón. Con motivo del año conmemorativo de Manuel de Falla, el Festival Internacional propone un concierto en el Jardín Botánico centrado en su obra. El programa incluirá una versión reducida de Noches en los jardines de España, encargada especialmente a Josu de Solaun.

14 de agosto, 19:00 h: Orquesta Céltica Asturiana. La Orquesta Céltica Asturiana es un conjunto de cámara especializado en música celta tradicional y moderna, con fuerte presencia de la música asturiana y del arco atlántico.

15 de agosto, 19:00 h: Dana Raz Dance Projects. La compañía Dana Raz Dance Projects presenta "Rizoma", un proyecto de danza y música en vivo creado en exclusiva para el Jardín Botánico Atlántico.

16 de agosto, 19:00 h: Emilio Ribera Quartet. Emilio Ribera fusiona jazz y flamenco con una visión abierta que incorpora rock progresivo, funk, bossa, folk asturiano y canción de autor. Todo se articula alrededor del cante y los compases flamencos

17 de agosto, 13:00 h: Concierto infantil. Amy Gustafson y Sevgi Giles, piano; Silke Ribes, narración Música narrada para empezar a amar la clásica. Pedro y el lobo, de Prokofiev, El carnaval de los animales, de Saint-Saëns y algunas piezas más, todas divertidas y aptas para todos los públicos.

17 de agosto, 19:00 h: Mario Marzo, piano; Nacho Castellanos, contratenor. El pianista Mario Marzo y el contratenor Nacho Castellanos -creadores del exitoso pódcast sobre música clásica El Vomitorio- presentan el programa: «A quiet voice inside», un ritual musical en donde la música de H. Purcell, G. Gershwin, R.Schumann o T. Adès confluyen en un océano de sonidos perdidos que buscan la poesía como motor común.

Noches Mágicas

Del 21 al 30 de agosto: Noches Mágicas

Los seres mitológicos adentrarán al público en un universo mágico lleno de sorpresas y con un recorrido renovado que incluye la Finca de La Isla.

Entradas

El Jardín abre en verano de martes a domingo, de 10 a 21 horas.

En los meses de julio y agosto la apertura también se hace los lunes.

Entradas están a la venta en la taquilla del Jardín Botánico, siendo para menores de hasta 11 años el acceso gratuito; de 12 a 26 años la entrada cuesta 1,80 euros y los adultos menores de 65 años pagan 2,90 euros. Para los mayores de 65 años la entrada reducida cuesta 1,80 euros.

Normas básicas

Esta son las normas báicas que rigen en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón:

-Son transitables los caminos, senderos y praderas. Se pide especial cuidado para no pisar los parterres, las zonas cultivadas ni las dunas arenosas.

-Dispone de una zona habilitada como merendero en la Pradera del Itinerario Atlántico y en la Carbayera del Tragamón. Hay cuatro áreas de reciclaje disponibles para depositar sus desperdicios.

-La conservación del recinto no permite el acceso de animales domésticos, excepto perros de asistencia, ni tampoco de vehículos (salvo sillas de ruedas o de bebés).

-No está permitido coger, arrancar o comer ningún tipo de elemento vegetal (ramas, flores, frutos...).

-Se considera una zona libre de humos, por lo que se ruega a los visitantes no fumar en todo el recinto.