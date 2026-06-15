Los nuevos horarios de la hostelería de Gijón (más amplios) durante el Festival Metrópoli

La hostelería gijonesa podrá adaptar sus horarios durante la celebración del Metrópoli y funcionar todos los días con el régimen propio de fines de semana y vísperas de festivos. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy esta medida extraordinaria, recogida en la ordenanza municipal que regula las actividades recreativas, para que los negocios puedan trabajar de acuerdo al aumento de afluencia que se prevé durante el festival, que se celebra entre el 26 de junio y el 5 de julio.

El cambio, que ya se aplica desde hace años, supone para esta edición modificar los horarios para el lunes 29 y martes 30 de este mes y para los días 1, 2 (miércoles y jueves) y el domingo día 5 de julio. Durante estas jornadas, se aplicará el límite horario propio de los viernes, sábados y vísperas de festivos. Así, los bares podrán cerrar a las dos y media de la madrugada, una hora más tarde de lo que les correspondería, y los locales con música amplificada podrán seguir trabajando hasta las cinco y media de la mañana, dos horas más de lo normal. Las discotecas y salas de fiesta, por último, podrán cerrar a las siete y media de la madrugada, dos horas y media más tarde de lo permitido entre semana.

En la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno se recoge que "el Festival Metrópoli se ha venido consolidando en la programación festiva de nuestra ciudad como uno de los eventos culturales más completos con una variada y amplia programación que incluye cómics, videojuegos, conciertos, exposiciones, espectáculos y zona infantil, contando en cada una de sus ediciones con una creciente afluencia de público de todas las edades". Por ello, "se considera oportuno ampliar el período de horario de apertura y cierre de establecimientos, locales o instalaciones".

La medida se realiza desde hace años y está contemplada en la ordenanza por una petición que planteó en su día Otea, la patronal de la hostelería, que ante el auge de festivales y eventos extraordinarios defiende la necesidad de que los locales de la ciudad puedan funcionar también con horarios excepcionales.

El aparcamiento disuasorio

Por otra parte, está previsto también que la Junta de Gobierno apruebe hoy la aceptación de la obra del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal. Un trámite que cierra la vía burocrática a una instalación que ya está en funcionamiento y que oficializa el traspaso del recinto, cuya obra ejecutó el Principado, al Ayuntamiento, que es ahora el responsable de su mantenimiento. Se aprobará también la propuesta para prorrogar el contrato de servicio de comedor para las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato, que se encuentra actualmente en tramitación.