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La policía interviene en una pelea en la plaza de Europa de Gijón

Agentes de la Nacional y locales tuvieron que actuar y por lo menos un implicado fue identificado

Otra intervención de la Policía Local en la plaza de Europa, hace un año.

Otra intervención de la Policía Local en la plaza de Europa, hace un año. / Marcos León / LNE

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Carlos Tamargo

Nuevo conflicto en el entorno de la plaza de Europa con una pelea originada este domingo entre varias personas. El revuelo, que no llegó a mayores, provocó la intervención de agentes de la Policía Nacional y Local y se resolvió con, al menos, una persona identificada.

Según ha podido saber este periódico, los implicados en la trifulca eran personas sin hogar. La intervención de los cuerpos de seguridad bastó para calmar el ambiente que se había caldeado, pero sin heridos de por medio.

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En las últimas semanas, también se han vivido episodios de tensión debido a un hombre que fue detenido hasta trece veces en menos de dos semanas por generar varios altercados y quebrantar la orden de alejamiento que pesa contra él, de no poder acercarse a una de las camareras de un establecimiento de la calle Donato Argüelles.

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En uno de los conflictos llegó a escupir y amenazar tanto a la trabajadora como a una de las clientes que se encontraba dentro de la cafetería. En otros negocios también han tenido problemas por intentos de robo y otros problemas que llevaron a que fuera arrestado más de una docena de veces y a que tanto vecinos como comerciantes mostraran su hartazgo ante esta situación.

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