El Pueblu d'Asturies "exporta" la obra del fotógrafo Miguel Rojo Borbolla para una exposición temporal en Santander

De Gijón a Cantabria. La Biblioteca Central de Santander acogerá desde este martes, y hasta el 16 de julio, la exposición "Miguel Rojo Borbolla. Otra mirada a Santander (1904-1920)", patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y organizada por la Fundación Comillas y el Muséu del Pueblu d’Asturies, institución que custodia el archivo del prolífico fotógrafo.

Miguel Rojo Borbolla, nacido en Madrid en 1874 y fallecido en Cabrales en 1930, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y residió en Madrid, Santander y Puertas. Su producción fotográfica destaca tanto por su calidad técnica como por la diversidad de temas abordados. En su obra pueden distinguirse dos conjuntos de especial interés. Por una parte, las fotografías que documentan la vida rural y los vecinos de Puertas (Cabrales), realizadas en su mayor parte entre 1912 y 1913 y que constituyen un referente dentro de la fotografía asturiana. Y por otra, las fotografías tomadas en Santander a partir de 1904, que muestran la transformación urbana de la ciudad y la vida de la burguesía durante los años de esplendor asociados al auge de los veraneos en el norte de España.

El Muséu del Pueblu d’Asturies dedicó en 2007 una primera exposición a la serie de Puertas con el título "Miguel Rojo Borbolla. Fotografías de la vida campesina. Puertas de Cabrales (1904-1913)". Desde entonces estas imágenes han formado parte de varias muestras, siendo la más reciente la exposición al aire libre inaugurada en Puertas en el año 2024 con motivo del 150.º aniversario del nacimiento del fotógrafo.

El archivo de Miguel Rojo Borbolla, integrado por más de 2.000 negativos de placa de vidrio y de nitrato de celulosa, se conserva en el Pueblu d’Asturies desde 2003 gracias a la donación de los hijos del fotógrafo, Miguel y Gloria Rojo González, y a la adquisición realizada a Francisco Quirós Linares. Está digitalizado en su totalidad.

La exposición que ahora se presenta en Santander reúne por primera vez una selección de más de un centenar de fotografías de Santander y Cantabria del autor. Las imágenes ofrecen una visión de la ciudad cántabra en las dos primeras décadas del siglo XX, con paisajes urbanos, escenas del puerto, el Club de Regatas y distintos espacios emblemáticos. Sobresalen dos series de retratos: los realizados en la playa del Sardinero y en los balcones del Paseo de Pereda, donde residía el fotógrafo, en los que aparecen familiares, amigos y miembros de la sociedad santanderina. Celestina Losada, directora académica del Centro Universitario CIESE-Fundación Comillas, es la comisaria de la muestra, con la colaboración activa del Muséu del Pueblu d’Asturies.