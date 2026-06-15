El Colegio de Médicos celebra a su patrona del Perpetuo Socorro con un recital del Ensemble 4.70
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El Colegio Oficial de Médicos de Asturias celebró hoy su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un concierto en la sala principal del Palacio de Congresos de Gijón en el que la entidad contó con la actuación de Ensemble 4.70, formación vocal especializada en repertorio contemporáneo y propuestas escénicas innovadoras.
El concierto posibilitó un recorrido musical inspirado en grandes bandas sonoras y músicas del cine, "en una propuesta cultural pensada para compartir una velada diferente entre colegiados", tal como explicaron los convocantes.
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