Más de 500 jóvenes despedirán la temporada en la gran fiesta blanca del Grupo Covadonga

La temporada deportiva también merece una celebración. Con esa idea nació el año pasado la Fiesta Juvenil Fin de Temporada del Real Grupo de Cultura Covadonga, una iniciativa que este sábado alcanzará su segunda edición con la intención de consolidarse como una de las principales citas juveniles del calendario social de la entidad.

Una alternativa de ocio para los más jóvenes

La propuesta, dirigida a jóvenes nacidos entre 2008 y 2012, reunirá en la pista multideportiva del club a cientos de asistentes entre las nueve de la noche y la una de la madrugada. La programación incluirá música en directo con varios DJs, espectáculo LED, animación y diferentes sorpresas diseñadas específicamente para el público adolescente.

A falta de varios días para la celebración ya se habrían vendido 516 entradas, una cifra que permite a la organización afrontar con optimismo las jornadas previas y acercarse a los registros de participación alcanzados en la primera edición.

El vicepresidente segundo del Área Social y Deportiva del club, Pedro Carrillo, destacó durante la presentación oficial del evento que la iniciativa surgió para complementar la actividad que desarrollan durante todo el año los miles de deportistas que forman parte de la entidad. “Vimos a más de 600 jóvenes disfrutar de una noche pensada para ellos y comprobamos que estábamos cubriendo una necesidad real”, señaló.

Una fiesta abierta a la ciudad

Aunque el evento está concebido principalmente para los jóvenes socios del Grupo Covadonga, la organización ha decidido volver a abrir la puerta a participantes externos. Cada socio podrá acudir acompañado de hasta dos amigos no socios, una fórmula con la que la entidad busca dar a conocer su actividad social y deportiva entre otros jóvenes de la ciudad.

“Es una magnífica oportunidad para que conozcan el club desde dentro y compartan esta experiencia con sus amigos”, apuntó Carrillo durante el acto de presentación.

La fiesta mantendrá además el formato de White Party estrenado el año pasado. Los asistentes están invitados a acudir vestidos de blanco para participar en una puesta en escena diseñada alrededor de esa temática.

Seguridad y ocio sin alcohol

Uno de los aspectos en los que más insistieron los responsables de la organización fue la seguridad. La fiesta contará con control de accesos, vigilantes, personal auxiliar, asistencia sanitaria y ambulancia durante toda la celebración, además de protocolos específicos para menores.

La presidenta de la Comisión de Juventud, Cristina Liñero, recordó que todos los participantes deberán acceder mediante una pulsera identificativa que será entregada previamente junto a la documentación y autorizaciones correspondientes.

La organización también quiso subrayar el carácter de ocio saludable de la iniciativa. La celebración volverá a desarrollarse sin consumo de alcohol, dentro de la apuesta del Grupo Covadonga por ofrecer espacios de encuentro y diversión adaptados a los adolescentes en un entorno controlado y seguro.