El alquiler de pisos en verano en Gijón dispara los precios por encima de los 1.500 euros por quincena

Un piso de 70 metros cerca de Los Pericones en alquiler por 3.000 euros durante el mes de agosto. Otro de 81 metros en la céntrica Santa Lucía disponible por 2.900 euros al mes en junio y septiembre y que sube hasta los 3.900 en julio y agosto. Y decenas de viviendas ofertadas por más de 1.500 euros por quincena durante todo el verano. Es difícil encontrar estos días en los portales inmobiliarios viviendas en alquiler de larga estancia en Gijón: la oferta la colonizan pisos disponibles entre junio y septiembre y un variado repertorio de viviendas vacacionales que, durante esta época estival, con el eclipse de agosto como colofón a un verano gijonés ya de normal ajetreado, apunta a que dispararán los precios.

La media de precios por ahora, en pisos pequeños y medianos, es la de los citados 1.500 euros por dos semanas. Las ofertas están apareciendo en estos últimos días en portales inmobiliarios como Idealista, y en algunos casos los propietarios, en su mayoría particulares, evitan usar el término de alquiler vacacional y señalan que sus viviendas están disponibles para "trabajadores desplazados" a la ciudad entre los meses de junio y septiembre. Este es el caso de un piso en la calle Palencia, cerca del paseo de Begoña. Tiene tres habitaciones y ocupa 95 metros cuadrados y se oferta por 3.000 euros al mes durante los cuatro meses citados y con el requisito de que la estancia mínima sea de cuatro semanas. Otra vivienda de 67 metros en La Arena está en alquiler desde este mes por 1.200 euros al mes, pero con la indicación de que está orientada también a "contratos temporales trabajadores desplazados".

Algunas de las viviendas disponibles se ofertan para esta temporada alta y, a la vez, para el curso lectivo, por lo que se puede apreciar la comparativa de precios. En Luis Braille, en El Natahoyo, un cuarto sin ascensor de 65 metros cuadrados está en alquiler a partir de octubre por 950 euros, pero se oferta durante el verano por 1.500 cada mes para turistas. En la zona de Ceares, un piso del mismo tamaño busca ahora inquilino entre octubre y junio por 1.200 euros, pero anuncia sus tarifas estivales: 1.900 euros en julio y el mismo precio para el mes de septiembre. Ya no está disponible para el mes de agosto.

Los pisos que se ofertan estos días ya exclusivamente para el verano, por su lado, dejan también una media de precios muy alta, sobre todo cuando la previsión es que las tarifas por alojamientos sigan creciendo durante las próximas semanas por reservas de última hora y menor oferta. Un piso en la calle Alarcón, cerca del Codema, busca a inquilinos para sus tres habitaciones por 2.200 euros durante el mes de julio y 2.700 para agosto.

Más ejemplos. Un apartamento de 54 metros en Aquilino Hurlé repite esta tarifa de 2.700 euros para todo agosto. En El Bibio hay un piso más amplio, de 131 metros, disponible por 3.000 euros al mes en julio y agosto. En la calle Piles, en La Arena, hay una vivienda de 89 metros, ya solo disponible en julio, por 2.300 euros. En la calle Príncipe, frente al parque Zarracina, un apartamento de 51 metros se anuncia por 2.000 euros al mes en junio y septiembre, por 3.000 en julio y por 4.000 en agosto.

Hasta más de 4.000 euros en la quincena del eclipse

El resto de las opciones vacacionales son por semanas. En la calle Ezcurdia figura disponible un piso amplio, de 137 metros y cinco habitaciones, a partir de mil euros la semana. En la céntrica Marqués de San Esteban alojarse en una vivienda de 65 metros y dos habitaciones costará este verano 1.600 euros por cada quincena de junio y julio y 1.800 euros por la quincena en agosto. En la misma calle otro piso del mismo tamaño, situado en una novena planta, se alquila por 2.100 euros por cada quincena de julio y septiembre y 2.700 en las de agosto. Un piso de 90 metros en Magnus Blikstad se oferta durante todo el verano a 1.500 euros también por cada dos semanas de estancia. Otro alojamiento privado de 75 metros en Felipe V se alquila por días: 60 euros las noches de junio y septiembre y 100 euros en agosto. La tarifa general de unos 1.500 por quincena, por lo tanto, es la más habitual.

En portales centrados en alojamientos vacacionales como Airbnb la tendencia se repite. Si se busca ofertas de estancia entre el 17 y el 31 de julio en Gijón, cuesta encontrar opciones por menos de 1.900 euros para reservar una vivienda completa con capacidad para alojar a dos personas. La mayoría de pisos disponibles en las mismas condiciones entre el 1 y el 16 de agosto superan ya ahora en algunos casos los 4.000 euros. La media se relaja un poco, por ahora, en septiembre: hoy se podría reservar un piso entero para dos personas entre el 4 y el 13 de septiembre por unos mil euros.