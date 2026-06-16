El azote del calor obliga a activar el refuerzo de riego en varias zonas verdes de Gijón como el Solarón o el Cerro: "Están muy cuidadas"

Las intensas jornadas de calor que se han vivido en Gijón últimamente están dejando estampas de la ciudad pocas veces vistas en esta época del año. En especial, se han visto más afectadas las zonas verdes y jardines que, sin tener la protección de grandes árboles, han empezado a secarse antes de tiempo. Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad han tenido que reforzar sus labores antes de lo previsto.

Con trabajos más habituales en la temporada estival, los operarios han paliado las altas temperaturas con labores de riego en función a las necesidades de la flor de temporada o vegetación arbustiva que hay por la ciudad. También se han fijado bolsas de agua en los árboles plantados este año, para favorecer su óptimo crecimiento y de la misma forma que se realiza en verano, se ha ido modulando el aporte de agua para que las diversas especies no se vean afectadas.

Colocar de manera fija bolsas de agua en los árboles plantados este año. Y ajustar el riego a las necesidades de la flor de temporada y demás vegetación arbustiva que lo necesite. Nada que no se haga otros veranos, modulando el aporte de agua a las necesidades de cada especie. Todo ello llevado a cabo por los 23 operarios de Emulsa que, ayudados de los tres camiones-cuba de los que disponen, mantienen una dedicación exclusiva para las labores de riego.

No obstante, hay zonas en donde la abrasión del sol es más notable. Una de ellas es el parque del Solarón donde, su carácter temporal desde hace años lleva que las labores se centren en otros espacios verdes de la ciudad. "Es cierto que está más amarillo que en otras cosas iones. Lo podrían solventar añadiendo riego por debajo como en otros parques de la ciudad, pero viendo que esto es provisional, por llamarlo de alguna manera, entiendo que no quieran invertir", expresaba Alberto González, vecino de la zona que mostraba cierto malestar al ver la poca acción que hay en esta parte de la ciudad. "Vale que no sea para siempre, pero llevamos décadas con esto y se necesita una solución momentánea para su mantenimiento, más allá de la limpieza", añadía.

Una opinión similar es la que mantenía Diego Vieiros, vecino del entorno del Solarón al que el estado del prao no le era sorprendente. "Todos los veranos se pone así de seco. Se podría regar o cuidar un poco más. Al margen de que esté más o menos seco, por lo menos está segado, que otras veces está muy alto y es imposible caminar por aquí", explicaba este joven que, mostraba como punto favorable, la instalación de unas mesas y bancos a modo de área de descanso. Una iniciativa vecinal que se unió recientemente a la instalación, precisamente, de una manguera para cuidar el jardín comunitario. "Me parecen un acierto. En mi caso, vengo con el perro a leer y se está muy tranquilo, pero me da que van a servir más para hacer botellón de noche que otra cosa. Ya de normal, en los bancos de fuera se ven botellas y bolsas, ahora con esto va a ser igual", lamentaba el joven.

"Me sorprende lo verde que está"

Otra de las grandes zonas verdes y abiertas de la ciudad se encuentra en el Cerro de Santa Catalina donde la diferencia entre los jardines comunes y aquellas zonas de vegetación más complicadas de acceder muestran el contraste entre el verde y el amarillo. "Veníamos comentando lo muy cuidado que está. Es normal que en épocas del año más calurosas no luzca como acostumbra, pero nos ha sorprendido el cuidado y la limpieza", aseguraban Valentina Francescon y Andre Sartori, turistas italianos a los que el estado del este espacio les llamó la atención, aunque mostraron cierto estupor al saber que, de normal, el verde luce todavía con más esplendor. "Ya nos estaba pareciendo una cosa muy bonita, pero sabiendo que en otra época del año se ve mejor, tendremos que venir", añadían.

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Más conocedores de lo que es Asturias, aunque por primera vez en la ciudad, Ignacio Ruiz-Andino y Gema Vila también daban su aprobado. "Lo que más nos está llamando la atención es lo verde que está todo, pero tanto en esta parte como en otras que hemos visitado", apuntaba Ruiz-Andino, comentando que durante el fin de semana han podido pasear por toda la senda costera hasta La Providencia. "Entiendo que siendo el clima de aquí tan cambiante y que puede llover en cualquier momento, no estén tan encima de regar cada poco, pero aun así el mantenimiento es muy bueno", mencionaba Vila, mostrando cómo las zonas verdes de Gijón mantienen el envite del calor.