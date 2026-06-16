Blas de Lezo desembarca en la Antigua Rula de Gijón: una exposición recorre la vida del marino que desafió a un imperio

La sala de exposiciones de la Antigua Rula de Gijón abre sus puertas a uno de los personajes más singulares de la historia naval española. La Delegación de Defensa en Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón inauguraron este martes la muestra “Blas de Lezo, el valor de Mediohombre”, una exposición que repasa una trayectoria que pasó a la historia por su papel decisivo en la defensa de Cartagena de Indias y por una vida marcada por las heridas de guerra, el sacrificio y la resistencia.

Durante la apertura, el investigador naval Guillermo Nicieza Forcelledo fue el encargado de guiar a los asistentes por la muestra, repasando la vida y las hazañas del marino guipuzcoano que pasó a la historia como “Mediohombre”.

La exposición, que podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 15 de julio, acerca al público la figura de uno de los militares más destacados de la Armada española del siglo XVIII a través de paneles explicativos, maquetas navales, recreaciones y diversos elementos de época que permiten recorrer tanto su trayectoria personal como los principales episodios de su carrera militar.

Acercar la historia al público

Durante la inauguración, el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, explicó que el principal objetivo de la exposición es acercar esta figura al conjunto de la sociedad. “Buscamos resaltar la figura de uno de los grandes héroes de la Armada española”, señaló.

A su juicio, Blas de Lezo reúne valores como el liderazgo, el compromiso y el servicio, además de representar el carácter de los marinos del norte de España, marcado por “la dureza, el espíritu de sacrificio y una voluntad inquebrantable”.

La apertura institucional contó también con la participación del comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

La elección de la Antigua Rula no es casual. El espacio, vinculado históricamente a la actividad marítima de la ciudad, sirve de escenario para una exposición que reivindica la tradición naval española a través de uno de sus nombres más emblemáticos. La muestra permanecerá abierta todos los días de la semana, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.