Espectacular movilización frente a los robos: varios ciudadanos y las trabajadoras de una óptica impiden un asalto en la avenida Constitución de Gijón

Gran actuación ciudadana que ha impedido un robo en una óptica de Gijón. Un ladrón fue detenido por unos ciudadanos e identificado por la policía después de intentar un hurto en el negocio. La actuación de las trabajadoras, unida a la colaboración ciudadana fueron claves para frustrar el asalto.

Sobre las cinco y veinte de la tarde, un individuo entró en una tienda de la avenida Constitución de Gijón con la intención de sustraer alguno de los productos. Casi lo logra si no llega a ser por una de las trabajadoras que vio como el hombre echaba mano a una de las gafas de sol del expositor, valoradas en cerca de 200 euros, y salía corriendo del local.

La propietaria del negocio fue tras él y, ya en la calle, avisó a unos jóvenes que estaban a la altura del ladrón para detenerlo. Así fue. "Uno de ellos lo placó al momento", relata la propietaria que al mismo tiempo avisó a la policía para que se encargara del caco. El material fue recuperado, aunque al tratarse de un objeto que no supera los 400 euros de valor no supone un delito de robo, sino de hurto leve. Hasta el lugar se trasladó la Policía Local y Nacional que identificaron al ladrón.

No era la primera vez que esta óptica sufría una situación similar. "Hace un mes nos pasó lo mismo. Entró un hombre y en poco tiempo se llevó unas gafas", relata la propietaria que, en esa ocasión, no pudo detener al caco, aunque interpuso la denuncia correspondiente. La casualidad, unida al poco disimulo de este hombre hizo que, hace una semana, la dueña se lo encontrase desayunando en una terraza junto a su negocio. "Llamé inmediatamente a la Policía", asegura, señalando que no pudo recuperar lo sustraído.

La propietaria señala que, en los últimos tiempos, han notado en la zona de Laviada y Plaza de Europa un cierto repunte de estos casos. "Ante estos robos necesitamos una mayor seguridad, más patrullas en la zona", reclama la trabajadora que, por suerte, no tuvo que lamentar ninguna pérdida económica en este segundo asalto.

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En las últimas semanas también se han producido varios incidentes en la zona, como un conato de pelea en el parque de la Plaza de Europa o las continuas detenciones al individuo que escupió y amenazó a una camarera y una clienta en una cafetería de la calle Donato Argüelles. El último arresto, precisamente, se produjo en la avenida de la Constitución después de quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él.