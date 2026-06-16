Condenado un marroquí por intentar matar a un joven que medió en un abuso sexual en Gijón
El procesado, en situación irregular en España, agarró del glúteo a una chica y la emprendió a puñetazos y patadas contra el amigo que intentó defenderla
A siete años de cárcel asciende la condena impuesta a un joven de 31 años, de nacionalidad marroquí y en situación irregular en España, que intentó matar a golpes a un gijonés cuando trató de evitar un episodio de abuso sexual protagonizado por el procesado contra una amiga de la víctima. Sufrió puñetazos y patadas que "habrían determinado la pérdida de la vida en caso de no haber recibido la correspondiente e inmediata asistencia médica".
Los hechos se remontan a la madrugada del 18 de enero de 2022. La víctima, nacida en 1977, y una amiga se encontraban sentados en un banco de la calle Magnus Blikstad, próximo a la estación de autobuses. En un momento dado, el ahora condenado se acercó a hablar con ellos. Comenzó profirieron comentarios obscenos, pero de pronto, el joven marroquí "agarró uno de los glúteos" de la chica y "lo apretó al tiempo que le decía ‘te gusta’". Su amigo recriminó lo ocurrido, lo que provocó que sufriese una brutal agresión por parte del procesado.
El joven marroquí le dio un puñetazo en la boca a su víctima, que se cayó al suelo. Fue en ese momento cuando el procesado incrementó el ataque. "Le propinó varias patadas en el abdomen y la cabeza con el ánimo de acabar con su vida", señala el tribunal de la sección octava de la Audiencia en la sentencia.
Tras la paliza, el procesado huyó a la carrera al percatarse de la llegada de una patrulla de la Policía. No obstante, pudo ser identificado y detenido tras la agresión. "Las lesiones abdominales que tenía eran muy graves. Fueron causadas con una enorme energía", llegó a declarar en la vista oral una de las peritos que prestó testimonio.
Lesiones abdominales "muy graves"
En concreto, según los partes médicos incorporados a la causa, el afectado sufrió policuntusiones en la cara y en el abdomen de tal intensidad que podría haber muerto si los servicios sanitarios no le prestan ayuda. De hecho, tardó en recuperarse 269 días y, como secuelas, la pérdida de tres dientes y varias cicatrices en el abdomen por las intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que ser sometido por la agresión.
A la pena de siete años de cárcel hay que sumar otros cinco años de libertad vigilada por el delito de homicidio en grado de tentativa. Además, el tribunal de la sección octava le considera responsable de un delito de abuso sexual por agarrar el glúteo a la joven que se encontraba junto al agredido. Por este delito le impone el pago de una multa de 6.300 euros además de un año y medio de alejamiento de la afectada –no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ella. En concepto de indemnización, la cuantía asciende a 43.440 euros por las lesiones y secuelas causadas con su agresión.
Un caso muy grave
- El acusado. Nacido en 1995 en Marruecos y en situación irregular en España. Sin antecedentes computables a efectos de reincidencia.
- La agresión. El Ministerio Fiscal calificó los hechos como un homicidio en grado de tentativa a tenor de los informes médicos. El joven afectado podría haber perdido la vida si no llega a recibir asistencia médica con rapidez.
- Condena. Siete años de cárcel, pendiente de revisar en ejecución de sentencia la expulsión.
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