De la confección personalizada al catálogo y del verde al negro: el personal de la empresa de limpieza de Gijón cambia su vestimental

A 2,3 millones de euros (incluidos impuestos y posibles modificaciones contractuales por ampliación de plantilla) se eleva el contrato que la dirección de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbanos (Emulsa) presenta a aprobación de su consejo de administración de cara a financiar el suministro de ropa y calzado para sus trabajadores a los largo de los próximos cuatro años. Una renovación de vestuario que incluye un par de novedades: pasar de solicitar ropa confeccionada y fabricada a medida para Emulsa a solicitar ropa que ya esté definida en un catálogo y, manteniendo el naranja, abrir la posibilidad de que las prendas pasen del actual verde oscuro al negro.

Se van a dar por buenas las dos combinación (verde/naranja y negro/naranja) aunque la estimación, vistas las experiencias anteriores, es que las empresas se decanten por el negro. Ahora mismo Emulsa tiene una plantilla que ronda los 740 trabajadores de media.

El hecho de que la combinación en verde y naranja tenga poca implantación en el mercado fue lo que obligó a Emulsa a tener que recurrir a confecciones personalizadas, asumir un stock importante de prendas para garantizar el vestuario al personal de nueva incorporación y tener problemas para reponer prendas con la rapidez necesaria. Esos son los problemas que se pretenden solucionar; además de buscar modernizar la imagen de Emulsa cambiando el colorido.

El contrato se organiza en cuatro lotes: ropa laboral, calzado de trabajo para uso profesional en exterior, calzado de trabajo para uso profesional en interior y ropa interior térmica. Entre las compras más importantes en estos cuatro años están: 9.204 pantalones, 4.920 polos de manga larga, 6.744 polos de manga corta y 2.460 juegos de ropa interior.

Más maquinaria y mas contenedores soterrados

Aunque será el de mayor cuantía no será el único contrato del que se hable en el consejo de la empresa que preside el edil popular Rodrigo Pintueles. En el orden del día va la adjudicación por 715.000 euros a la firma Ros Roca del suministro de cuatro barredoras. Además, se presentan los pliegos para otras cuatro licitaciones: limpieza y mantenimiento de estaciones de contenedores soterrados (508.000 euros), dos autobastidores de carga lateral (314.660 euros), dos recolectores de carga lateral (387.200) y suministro de equipos para el soterramiento de contenedores (528.567).

Este última licitación se concreta en la renovación de las estaciones del entorno de la plaza del Marqués y la construcción de otra a la altura del parque de La Serena, en El Llano, a petición de los vecinos en los presupuestos de distrito.