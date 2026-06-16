El Cupón de la ONCE dejó el lunes en la ciudad 280.000 euros

El sorteo de la ONCE dejó ayer lunes un pellizco de premios en la ciudad. El vendedor de la ONCE Francisco Javier Menéndez Serrano, con punto de venta en el centro comercial de El Corte Inglés, ha repartido un total de 280.000 euros con ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno, según informaron desde la organización

Además de en Gijón, el Cupón del 15 de junio ha ejado, también, otros premios importantes en localidades de Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

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Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.