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La emblemática fuente de Pelayo en Gijón vuelve a funcionar: los chorros de los leones "llevaban 20 años obstruidos"

Los trabajos permiten la limpieza e impermeabilizado de la piedra y una modernización de la iluminación

Fuente de Pelayo, esta tarde, de nuevo en funcionamiento.

Fuente de Pelayo, esta tarde, de nuevo en funcionamiento. / Marcos León

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S. F. Lombardía

La emblemática fuente de Pelayo, en la plaza del Marqués, ya está operativa después de varias actuaciones de mantenimiento impulsadas por el Ayuntamiento. Unos trabajos que, entre otras cosas, han permitido recuperar el sistema hidráulico y desatascar los chorros de las cabezas de león, "que llevan más de 20 años obstruidos", explican desde la concejaía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, coodinadores de las labores.

La actuación en la fuente está incluida en el Plan de Mantenimiento de Fuentes. También se ha limpiado e impermeabilizado la piedra y se ha modernizado la iluminación, sustituyendo la luz blanca por una de colores RGB.

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“Cuidar el patrimonio de Gijón y hacer que luzca es la mejor forma de hacer ciudad”, destaca el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria. “Una vez más, el compromiso de este gobierno con la protección y el mantenimiento del patrimonio público municipal se demuestra con hechos”, remata el edil.

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