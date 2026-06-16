El Festival de Música Antigua reivindica el papel de las mujeres en una semana de eventos en Gijón

La música antigua volverá a sonar en Gijón entre el 29 de junio y el 5 de julio con la celebración de la vigésimo novena edición del Festival de Música Antigua Xixón (MUAX), que este año lleva por lema “Resonancias invisibles. Mujer y Música Antigua”. La cita pondrá el foco en la contribución femenina a la creación e interpretación musical a lo largo de la historia a través de una programación que combinará conciertos, conferencias, cursos y actividades divulgativas.

La programación artística volverá a ser el eje central del festival, que amplía además sus escenarios. A los espacios habituales se suman este año la Laboral Ciudad de la Cultura y el Jardín Botánico Atlántico, mientras que el ámbito rural tendrá protagonismo con un concierto en la iglesia de Santo Tomás de Granda. También continuará la colaboración con los Museos Arqueológicos de Gijón a través del ciclo “Verano a la Romana” en la Villa Romana de Veranes.

Mujeres rescatadas del olvido

El hilo conductor de esta edición será la recuperación de figuras femeninas que durante siglos permanecieron en segundo plano. Uno de los conciertos más destacados será “Ellas renacen”, de la arpista Sara Águeda, una propuesta centrada en la reconstrucción histórica de mujeres músicas del Renacimiento cuyas trayectorias quedaron ocultas por el paso del tiempo.

La reflexión continuará también fuera de los escenarios. La Biblioteca Jovellanos acogerá un ciclo de conferencias que abordará desde la figura de la clavecinista Wanda Landowska hasta el papel de las mujeres músicas en la Edad Media. Entre las actividades previstas destaca el encuentro “Afinar la historia. Música antigua en femenino”, en el que participarán Pilar Almalé, Isabel Villanueva y Laura Viñuela para analizar la invisibilización histórica de intérpretes, creadoras y mecenas.

Formación para todas las edades

El festival mantendrá además su vertiente formativa con cursos de danza histórica y de iniciación a la música antigua. A ello se suma una nueva edición del Peque Festival Antiqvo, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, que acercará la guitarra barroca al público infantil mediante talleres y un cuento musical inspirado en la figura de Luis de Briceño. La actividad concluirá con un concierto didáctico abierto al público en el patio del Antiguo Instituto.

La programación se extenderá por distintos puntos del concejo. Además de los conciertos previstos en el Antiguo Instituto, el festival llegará a la Laboral, al Jardín Botánico Atlántico y a la iglesia de Santo Tomás de Granda. Tras la clausura oficial del MUAX, la música continuará durante el mes de julio en la Villa Romana de Veranes con el ciclo “Verano a la Romana”, que incluirá propuestas como “Tres culturas en la España medieval”, de Músicos de Urueña; “María Pérez se maenfestou”, de Manseliña; “Gozos y Auroras”, de Engranajes. Mujeres y Patrimonio; y “La mujer en las tres culturas”, de Veneranda Dies Ensemble.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 22 de junio, mientras que varias de las actividades complementarias serán de acceso libre hasta completar aforo.