Los hoteles en Gijón encaran el verano con "precios contenidos" y aún margen para reservas de última hora

Con la excepción del eclipse de agosto, los hoteles de Gijón encaran por ahora el verano con una tendencia prácticamente exacta al año pasado por estas fechas. El sector calcula que las reservas para julio y agosto rozan estos días el 50 por ciento, un porcentaje habitual por el alto volumen de turistas que apuestan por escapadas de casi última hora, pendientes del tiempo antes de elegir su destino definitivo. Sí se aprecia ya una ligera subida de precios que, por el momento, los hoteles tildan de "contenida" y que no pasa del dos por ciento. El único gran cambio es el eclipse del 12 de agosto, que sí haciendo volar las plazas. Las que quedan se están ofertando por unos mil euros para un par de noches.

Élida Suárez, de Otea y responsable del Môderne, explica que por ahora las sensaciones son buenas y en la línea a las del año pasado por estas fechas. Señala, no obstante, que parece que el fenómeno del eclipse está por ahora "resintiendo" las reservas de los días inmediatamente anteriores, se entiende, porque muchos turistas que en otros veranos aprovechaban cualquier momento de agosto para su escapada ahora prefieren hacerla coincidir con el evento astronómico. Aun así, el sector, por la experiencia de otros años, confía en que buena parte del parque hotelero rozará igualmente el lleno según vayan avanzando las semanas, sobre todo para los fines de semana.

En números, Suárez habla por ahora de precios "contenidos", con un ligerísimo aumento respecto a lo que se veía en junio del año pasado y que entra dentro de lo esperado. Por ejemplo, para el fin de semana del 7 al 9 de agosto, dos personas podrían reservar hoy en un hotel de Gijón por entre 300 y 500 euros. Los fines de semana de julio se ofertan estos días a precios similares. Las tarifas irán subiendo según se vayan agotando las plazas disponibles.

Para el eclipse, que será el 12 de agosto, ya se roza el lleno y eso repercute en los precios. En los portales de reserva online una pareja que quiera alojarse en Gijón entre el 11 y 13 de agosto apenas encontrará hoy ofertas por debajo de los mil euros. Sin embargo, hay camas libres para hospedarse entre los días 9 y 11 del mismo mes por debajo de los 300 euros.

Se avecina un verano especialmente ajetreado para una ciudad que ya desde hace años roza el lleno técnico en su parque hotelero. LA NUEVA ESPAÑA publicaba además este lunes el atractivo al alza de los pisos turísticos, que se ofertan estos días en portales online a precios más altos de lo habitual y que apuestan por estancias más largas. En las ofertas publicadas en los últimos días se aprecia una media de 1.500 euros por quincena para las estancias en viviendas vacacionales en Gijón durante julio y hasta 4.000 euros para el mes completo de agosto. A cambio, escasea la oferta de alquileres de larga estancia.