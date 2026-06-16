Lidl abre un nuevo supermercado en Gijón con la creación de hasta 20 nuevos empleos

Gijón se prepara para recibir un nuevo gran supermercado en la ciudad. En concreto, un establecimiento con una superficie de ventas de hasta 1.630 metros cuadrados que permitirá la creación de veinte nuevos empleos y que abrirá sus puertas a finales de año. Ahora acaban de comenzar las obras de construcción. “Este punto de venta es mucho más que un supermercado: es una inversión en la ciudad, en el empleo y también en la movilidad de toda la zona universitaria”, señalan desde la cadena de supermercados.

El edificio va a incorporar distintas medidas de eficiencia energética y sostenibilidad. En concreto, explican desde la firma, contará con "paneles fotovoltaicos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, iluminación LED y sistemas de certificación de eficiencia". Esta nueva construcción, además, permitirá crear un nuevo vial.

Recreación nuevo Lidl. / Lidl

El proyecto llega en colaboración con el Ayuntamiento e implica un desarrollo urbanístico de la zona. En concreto, este nuevo supermercado, de la cadena, Lidl, estará ubicado en la avenida Justo del Castillo y Quintana, en el entorno de la Universidad y la rotonda del Caballo de Viesques, implicará "el desarrollo de un nuevo viario rodado a través del actual Camino de la Cuchera". Esta vía, que actualmente no tiene salida, "se transformará en una calle con un carril de circulación en cada sentido para conectar la carretera de Castiello, permitiendo que el tráfico procedente de la zona universitaria con destino a Las Mestas, El Bibio o Somió circule sin necesidad de pasar por la Rotonda del Caballo, uno de los puntos de mayor densidad en esta entrada a la ciudad desde la autovía A-8", detallan desde Lidl.

Un nuevo viario rodado en el Camino de la Cuchera

Esta tienda en la rotonda del Caballo se sumará a las otras cinco que ya están en funcionamiento en Gijón. En concreto, las de la calle Ezcurdia, la de la calle Muros de Galicia (Gijón-Este), la de la avenida de los Campones, la de la calle Pérez de Ayala y la periurbana en el AS-II, en las inmediaciones de la A-8. Son treinta años de actividad comercial en Asturias. "La mejor manera de cumplir tres décadas en el Principado es reforzando nuestro compromiso con nuestros clientes, que contarán este 2026 con dos nuevos establecimientos, con nuestro equipo y también con nuestros proveedores”, explican.

Supermercado Lidl / LNE

Herrá asegura que “si se cumplen los plazos previstos, a finales de año los asturianos tendrán a su disposición este sexto Lidl en Gijón y también el primero de Villaviciosa, que se convertirá en la séptima localidad del Principado en la que la marca estará presente”. En la actualidad, Lidl tiene doce establecimientos abiertos, repartidos en cinco tiendas en Gijón, dos en Oviedo, dos en Avilés, y una en Grado, Siero y Langreo. Esta última fue la localización del primer establecimiento de Lidl en Asturias, inaugurado el 4 de enero de 1996. “Esta red permite tener en la actualidad una plantilla de en torno a unas 300 personas, que se incrementará con las nuevas incorporaciones”, indica Herrá.