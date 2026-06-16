Todo listo en Gijón para una Feria del Libro con "un programa cultural muy diverso y plural" que espera a multitudes

Tras varias actividades para ir abriendo boca, la Feria del Libro de Gijón, en su décima edición, abrirá hoy sus puertas a la ciudadanía de la mano de 98 expositores (69 editores y 29 librerías) concentrados en 92 casetas que están repartidas por el paseo de Begoña y la calle Francisco Tomás y Valiente. Una cita que hoy inaugurará la alcaldesa, Carmen Moriyón, arropada por buena parte del gobierno local, con el tradicional corte de la cinta a partir de las cinco de la tarde. "Seguramente es la edición en la que más nos acercamos a la idea que teníamos en un principio: generar un programa cultural muy diverso y plural, donde estuviera presente la música, el cine, el periodismo y la literatura, con la posibilidad de contar también con programas en directo y podcast", reflexiona Jaime Priede, organizador de la Feria del Libro.

La cita literaria, que se prolongará hasta el próximo domingo, reunirá en la ciudad a grandes firmas. Nombres como los de David Toscana, Martín Caparrós, Aroa Moreno, Remedios Zafra, Lucía Solla Sobral, Nevenka Fernández, Marta San Miguel o Roger Mateos, Ricardo Menéndez Salmón, Raquel Presumido, Bibiana Collado, Marcos Giralt Torrente, Juan Manuel Gil, Carolina Sarmiento, Lana Corujo, Juan Gómez Bárcena o Lucía Soyas Focal.

La Feria del Libro, que el día de San Pedro recibirá la medalla de plata de la ciudad, es la tercera cita literaria más importante de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Las expectativas para los libreros gijoneses son máximas, como confesaban recientemente a través de este periódico. "Es la fiesta del pueblo, un gran momento para nosotros", aseguraban los participantes.

Para la organización también se confía en el éxito. "Es la primera vez que podemos completar esa propuesta de una manera tan diversa, elaborada con un criterio y una identidad que pretende identificarse con la propia ciudad de Gijón, su carácter dinámico, integrador y plural. A partir de ahora, se trata de pulir la idea y seguir mejorándola", defiende Priede.

Horario de apertura de las casetas

El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Tomás y Valiente y en el Paseo de Begoña, será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los hilos temáticos de la feria son "El fútbol que une", "Geópolis", "Narrativas del colapso", "Nuevos laberintos de la fantasía", "Puro cuento" y "Salud mental. El dolor que no duele".

Preparativos en Tomás y Valiente. / Ángel González

Son muchas las actividades previstas para este miércoles. En el salón de actos del Antiguo Instituto, por ejemplo, a las 17.15 horas, se presenta el proyecto "Asturian writers", con coloquio con Miguel Rodríguez Monteavaro, Aníbal González y Patricia Suárez; en la carpa Atalaya, a las 17.30 horas, Begoña Quesada presenta "Memento", en conversación con Eduardo Lagar; en la Escuela de Comercio, a las 17.30 horas, Reyes Martínez presenta "El centinela" (Harper Collins, en conversación con Claudia Valenti; a las 18.00 horas, en la Carpa Alborá, Cruz Fernández Heres conducirá una sesión de cuentacuentos basada en su libro "Ahora: cuéntame un cuento que sea real" (Círculo Rojo, 2024); en la Escuela de Comercio, a las 18.15 horas, Andrea Serra presenta "Una flecha para ella",(Libellum, 2025), en conversación con Mars Abella; a las 18.15 horas, la cita es con el "Humor gráfico contra el olvido", con la presentación de "No te olvides de las enfermedades olvidadas. (Varios autores, Lunwerg, 2026) y la intervención de Joaquín Pajarón y Julio Rey, en conversación con Pachi Poncela; a las 18.30 horas Bibiana Collado presenta "Marcelino. Decires de un hombre" (Pepitas de Calabaza, 2026), en conversación con Rafa Gutiérrez Testón, en la Carpa Atalaya.

A las 19.00 horas, en la Carpa Alborá, Nieves Viesca presenta "Cajas o donde guardar el desencanto" (Ediciones Vitruvio, 2025), en conversación con Ana Lamela; a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, presentación de la Revista Formientu 21. Coloquiu con Patricia Suárez, Carmen Menéndez, Yedra Riesgo y Lluis Cuesta, con Raúl Alonso de moderador; a las 19.15 horas, en el Patio del Antiguo Instituto, habrá un coloquio Fútbol y Música con Alberto & García e Igor Paskual; a las 19.30 horas, Aitana Castaño presenta "Las madrinas" (Pez de Plata, 2025), obra ilustrada por Alfonso Zapico, en conversación con Natalia Cueto Vallverdú, en la Carpa Atalaya; a las 19.45 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar el coloquio "El dolor que no duele", con Pelayo Olái y Abrazos Verdes, moderado por Fernando Argüelles; a las 20.00 horas, otro coloquio sobre "Traducir al asturianu", con Aymara González, Eloy Antuña e Inaciu Galán y con la moderadora Julia Pozuelo, en la Carpa Alborá; a las 20.15 horas Martín Caparrós presenta "BUE" (Random House, 2025), en conversación con Jaime Priede, en el patio del CCAI; y a las 20.30 horas, Alba González Sanz presenta "Extranjeras en la ciudad letrada" (KRK, 2026), en conversación con Sofía Castañón y Ester Roldán Calvo, en la Carpa Atalaya.