El nuevo proyecto para ampliar Cabueñes estará listo en un mes y sin esperar por el litigio judicial, aún abierto

La Consejería de Salud confía presentar dentro de un mes el proyecto de ejecución de la nueva ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes. Lo hará convocando una nueva mesa de seguimiento con vecinos y representantes municipales, tal y como estaba acordado, y en lo que será el último paso previo a la licitación de las obras, que se tramitará "en el menor tiempo posible" para que las obras comiencen "en esta legislatura", antes de las elecciones. Así lo señaló este martes Concepción Saavedra, consejera de Salud, durante su visita a la ciudad para participar en el acto de clausura de la feria de salud de Laviada, que cerró una muy concurrida segunda edición.

"Seguimos con los plazos marcados", aseguró la socialista, que explicó que, una vez redactado y presentado el proyecto de ejecución para ampliar el hospital, se tendrá que dar a los técnicos un tiempo para su "supervisión" como paso previo a aprobar la licitación de la obra como tal. Tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado marzo, el nuevo proyecto se cuantifica en 125 millones y se calcula para él dos años de plazo de obra.

Así, la tramitación del nuevo proyecto saldrá adelante sin esperar por la resolución judicial al conflicto con la UTE que tenía encargado la anterior obra de ampliación, y que se anuló a inicios del año pasado por discrepancias entre las constructoras y el Principado. El contrato se anuló a iniciativa de la Administración por causas imputables a Los Álamos y FCC, las adjudicatarias, y eso derivó en un complejo litigio judicial que, hasta ahora, se ha saldado con tres sentencias, todas ellas favorables al Principado.

"Falta todavía el último vallo judicial, el de la resolución del contrato como tal", recordó este martes la consejera, que explicó que, al tratarse de un proceso abierto, prefiere valorar los resultados logrados hasta ahora "con mucha prudencia". Señaló, no obstante, que los tres avales judiciales se interpretan desde el Principado "con satisfacción" por ver refrendado el criterio de los servicios jurídicos de la Consejería. Preguntada la consejera sobre si las UTEs habían presentado recurso, señaló que no le consta, pero que desde el Ejecutivo regional "suponen" que sí se presentarán, lo que alargaría aún más el proceso.

Sobre la feria de salud de Laviada, defendió Saavedra la buena acogida de un evento que organiza el centro de salud del barrio y que busca "la prevención y la promoción de la salud" con un amplio calendario de actividades y la participación de decenas de asociaciones sanitarias y del tercer sector. A su juicio, citas como la clausurada este martes ayudan también a "dar a conocer los recursos que hay dentro del barrio". "A veces vivimos en una zona y no conocemos las instalaciones deportivas ni las opciones que tenemos para hacer ejercicio en compañía", dijo.