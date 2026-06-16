A prisión por hacerse pasar por arquitecto y estafar en Gijón con una promoción de pisos ficticia de futura construcción

Un hombre que se hacía pasar por arquitecto ha sido detenido en Valladolid por la Policía Nacional, y ha ingresado en prisión por orden judicial, acusado de falsedad documental y estafas relacionadas con ventas de pisos. El hombre, que involucró en su estafa a una inmobiliaria de Gijón que dio la alerta a la policía, se apropiaba de las reservas de pisos de una promoción inmobiliaria ficticia de viviendas de futura construcción.

Según la Policía, el arrestado captaba a potenciales compradores y solicitaba cantidades económicas en concepto de reserva, pero ni disponía de los terrenos ni había proyecto real alguno.

La investigación policial se abrió después de que un ciudadano informara a la Policía de que, al interesarse por una promoción de viviendas anunciada en una aplicación de internet, fue puesto en contacto con una inmobiliaria que le facilitó información del supuesto proyecto. Tras ese contacto, dos mujeres que actuaban como comerciales se reunieron con él para ofrecerle detalles adicionales, llegando incluso a mostrarle un plano de la zona para que eligiera la ubicación de la vivienda. No pasó mucho tiempo y las dos comerciales contactaron nuevamente con el interesado para advertirle de que no efectuara ningún pago, al sospechar que la promoción pudiera ser ficticia y en el fondo todo se tratase de una estafa. Las dos mujeres reconocieron al cliente que no tenían clara la identidad del hombre que se presentaba como arquitecto y promotor, y le contaron además que esa misma tarde tenían concertada una reunión con él.

Hasta 16 requisitorias judiciales en vigor

Alertados los agentes, se desplazaron al lugar para comprobar la veracidad de la información y la identidad del supuesto promotor. Cuando procedieron a su identificación comprobaron que sus documentos no se correspondían con su identidad, por lo que fue llevado a las dependencias policiales para las oportundas comprobaciones. El implicado contó entonces que el documento pertenecía a su hermano y que podría tener procedimientos judiciales pendientes, por lo que fue acusado por un delito de falsedad documental.

Una vez en dependencias policiales, se confirmó su verdadera identidad, constatándose que tenía 16 requisitorias judiciales en vigor, dos de ellas de detención e ingreso en prisión.

También entonces los agentes policiales supieron de que desde el mes de mayo constaba una denuncia presentada en Gijón relativa a un hombre que, haciéndose pasar por arquitecto y representante de un estudio de arquitectura, le ofreció a la inmobiliaria del denunciante colaborar en la comercialización de unas supuestas parcelas con proyecto de construcción de viviendas en la provincia de Valladolid.

El caso de Gijón

De hecho, la inmobiliaria gijonesa hizo su trabajo y movió la venta de las viviendas. A los interesados les derivaban al ahora detenido, que era quien continuaba con las gestiones de reserva y venta. Fue a posteriori cuando la denunciante de la inmobiliaria gijonesa descubrió que el hombre estaba solicitando depósitos económicos a los clientes, que no eran entregados a los propietarios de las parcelas, sino a terceros.

Además, el supuesto arquitecto no aportó documentación física en ningún momento y, al comprobar la dirección de la empresa que decía representar, se constató que en ese lugar solo existía un edificio en ruinas.

Hasta el momento la policía ha acreditado un perjuicio económico a dos víctimas de casi 5.000 euros. En concreto, un primer afectado entregó 3.450 euros y un segundo perjudicado otros mil euros.