El programa Innovación Abierta moviliza en Gijón 320.000 euros para convertir ideas disruptivas en 11 soluciones reales

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado esta mañana la resolución del primer plazo de solicitudes de la convocatoria de Innovación Abierta 2026 de Gijón Impulsa, una línea de ayudas destinada a fomentar soluciones innovadoras capaces de responder a desafíos empresariales y urbanos mediante el uso de tecnologías emergentes.

En esta primera fase se han aprobado 11 proyectos de los 15 presentados, lo que supone la concesión de 320.000 euros en ayudas directas para impulsar iniciativas de alto valor añadido vinculadas a ámbitos como la inteligencia artificial, la salud digital, la industria avanzada o la robótica.

Ángela Pumariega, vicealcadesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "Estos proyectos demuestran que Gijón tiene talento, capacidad innovadora y empresas dispuestas a liderar soluciones para los retos del presente y del futuro. Desde nuestra concejalía seguimos apostando por una innovación que genera actividad económica, empleo cualificado y oportunidades para la ciudad".

La convocatoria forma parte de las subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial 2026, recogidas en el acuerdo de concertación social "Gijón Futuro 2024-2027". Su objetivo es reforzar la capacidad innovadora del tejido empresarial local, favorecer la creación de nuevas oportunidades económicas y consolidar a Gijón/Xixón como un ecosistema de referencia para el emprendimiento y la innovación.

Los proyectos seleccionados abordan retos estratégicos planteados por empresas tractoras y organizaciones del entorno productivo, apostando por soluciones tecnológicas con potencial de transformación. Entre las iniciativas respaldadas destacan plataformas basadas en inteligencia artificial para la gestión inteligente de residuos en la construcción, herramientas para la detección temprana e intervención en trastornos del neurodesarrollo, sistemas digitales de trazabilidad industrial, ecosistemas de seguridad para la gestión de la medicación vinculada a la identidad digital del paciente, asistentes de IA generativa para la formación corporativa y apoyo al desempeño profesional en entornos industriales críticos, robots submarinos destinados a la limpieza de tanques de acuicultura o sistemas autónomos submarinos para la limpieza de hélices de embarcaciones, entre otras.

La línea de Innovación Abierta financia hasta el 80 % de los gastos subvencionables de cada proyecto, con una ayuda máxima de 34.000 euros por iniciativa.

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Además, la convocatoria contará con un segundo plazo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto del 1 al 20 de septiembre de 2026 y dispondrá de una dotación económica adicional de 320.000 euros más.