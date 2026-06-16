El Puerto Deportivo de Gijón hace frente a los temporales manteniendo el número de embarcaciones turísticas

A pocos días para que dé comienzo el verano, el Puerto Deportivo de Gijón se prepara para una de las épocas de mayor afluencia y tras mantener el tipo durante la primera mitad del año, en donde el número de barcos de visitantes ha sumado cifras similares a los obtenidos en 2025. Según datos estimados de la Autoridad Portuaria, hasta junio se registraron 149 embarcaciones en tránsito, una cantidad algo inferior a las 162 contabilizadas en los primeros cinco meses del año pasado.

Este ligero descenso tiene su explicación en los continuos temporales sufridos en el litoral gijonés en los meses de febrero, marzo y abril que han limitado las estancias marítimas. Y es que, gran parte de los visitantes que llegan por el Cantábrico lo hacen desde otros países de Europa como Francia que, un año más, se mantiene a la cabeza como el principal destino de procedencia. Los convenios y relaciones con otros puertos del país vecino colocan a Gijón como una de las ciudades seleccionadas por los turistas para atracar. Por detrás, les siguen los barcos con bandera alemana y española. El turismo nacional tiende a ser más estacional y en épocas como el verano acaba subiendo, explican desde la Autoridad Portuaria.

De media, las embarcaciones que atracan en los pantalanes destinados a uso provisional cuentan con una eslora de 11,90 metros, siendo en su mayoría veleros. También se puede ver algún que otro catamarán. Sin embargo, estos están destinados al transporte más que al turismo. En donde ha aumentado ligeramente la estadística es en los días de promedio de estancia, que se sitúa rozando los seis, frente a los cinco registrados el año pasado.

Con estos datos, en el Puerto Deportivo de Gijón afrontan los próximos meses como optimismo y conscientes de que se acerca la época del verano con más tránsito. Bien es cierto que las pernoctaciones son más cortas, debido a que el turismo que llega por el mar suele quedarse de media menos días en cada puerto, pero por eso también aumenta el volumen de ellas.

Con la llegada de los meses de verano el número de embarcaciones que atracan en el antepuerto aumenta exponencialmente, atraídos por la oferta veraniega de la ciudad y su situación estratégica, como punto de paso de las rutas marítimas europeas que van rumbo a Portugal.

"Gijón nos encantó"

El buen tiempo de este pasado fin de semana permitió que las dársenas exteriores lucieran repletas de embarcaciones llegadas de diversos lugares. Este es el caso del "Liv", un velero de bandera noruega que esta mañana abandonaba Gijón después de cinco días de estancia. "Es la segunda vez que venimos a la ciudad, nos encantó y decidimos repetir para ver a unos amigos que hicimos la última vez que vinimos", relata Anders Johansen, capitán de la embarcación que junto a Hanna Jakobsen llevan cinco meses navegando toda la costa oeste de Europa desde una localidad cercana a Oslo.

"Es una ciudad muy tranquila, limpia y con gente muy agradable", reconocía Jakobsen. En su trayecto desde Noruega desvelan que han tenido suerte con las mareas y que tampoco han tenido encontronazos con las temidas orcas que, en los últimos años y por estas épocas, han provocado diversos altercados con embarcaciones en alta mar, sin llegar a conocer hasta la fecha el motivo concreto.

En su primera visita a Gijón, dieron con tres amigos rusos, Egor Goncharov, Aleksandra Goncharova y Mikhail Smirnov, los cuales llevan en algo más de dos años en la capital marítima del Principado desarrollando una start-up y les hicieron de anfitriones para conocer la ciudad. "De momento, nos va la cosa bien, es un lugar muy tranquilo y que nos gusta", explicaba el primero de ellos. Estos lazos hicieron que, unos meses después, el "Liv" atracase de nuevo en Gijón. "No hemos tenido que pagar nada, más allá de lo que nos manda el puerto, pero si hay que hacer otro ingreso por una cuota turística no nos importaría, siempre que sea una cantidad moderada", detallaba Johansen, que no descartaba regresar en unos meses a Gijón y en donde en un futuro viaje, podría encontrarse con una tasa turística que pagar.