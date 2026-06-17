Alerta policial en Asturias por robos en viviendas este verano: detectan pisos marcados en los barrios gijoneses de Viesques y El Coto

Cerrar siempre con llave, simular que hay alguien en el piso o no difundir planes en redes sociales son algunas de las recomendaciones que lanza la Policía Nacional a los ciudadanos para evitar robos en domicilios en los próximos meses de verano, donde millones de personas se van vacaciones. Los asaltos a viviendas en Gijón están al alza.

La alerta lanzada en Gijón no es casual, pues en los últimos días se ha registrado un asalto a una vivienda en Viesques y han hallado marcas -como las que realizan grupos criminales itinerantes especializados- en varios pisos más del barrio.

Desde el cuerpo Nacional de Policía indican cuatro pautas básicas de cara al verano, una época donde “los robos en domicilios suelen ser más frecuentes”. Son consejos “que pueden marcar la diferencia entre una vivienda segura y una vulnerable”, explican.

Puede parecer obvio, pero el primer consejo es “cerrar bien la puerta”. Señalan los expertos que la mayoría de los accesos sin fuerza se producen mediante el método del "resbalón" (introduciendo una tarjeta o plástico entre el marco y la puerta) en cuestión de segundos. “Si la vivienda cuenta con doble cerradura o sistemas “antibumping”, es el momento de utilizarlos todos”, aconsejan.

Temporizador de luces o radios y la retirada del correo

Simular que la casa sigue habitada es el segundo consejo. Para ello se recomienda no bajar las persianas por completo y pedir a un vecino con el que se tenga confianza que recoja el correo del buzón, por ejemplo. “El uso de temporizadores para encender luces o radios en diferentes horarios es, además, una inversión mínima con un gran efecto disuasorio”, añaden.

La prudencia también es otro de los consejos, en lo que al entorno digital se refiere. “Las redes sociales son el mejor aliado de los ladrones. Informar en tiempo real sobre nuestra ubicación o la duración del viaje es dar vía libre a quienes vigilan la red en busca de objetivos”, advierte la Policía, que insta a compartir esas imágenes a la vuelta de las vacaciones.

Estar pendientes de si aparecen “marcas” a la entrada es otro indicativo que debe llevar a alertar al 091, como las que aparecieron en el entorno de viviendas ubicadas en Viesques y El Coto. Explican los agentes que, antes de entrar en casa, “los grupos organizados suelen ‘marcar’ las puertas con hilos de pegamento o silicona, pequeños testigos de plástico o señales casi invisibles para comprobar si la puerta se abre”.

Recuerdan los agentes que “la colaboración ciudadana es la pieza clave para que las patrullas puedan actuar de forma preventiva, por eso si se detecta la presencia de personas desconocidas por el edificio o urbanización sin ningún motivo concreto o se escuchan ruidos fuertes en portales o descansillos, no duden en avisar a la Policía”.