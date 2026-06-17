El crítico de arte Luis Feás defiende que la colección de Cajastur "tiene un lugar ideal para mostrarse y ese sería el palacio de Revillagigedo"

El periodista y crítico de arte Luis Feás defendió ayer que la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, ahora propiedad de Unicaja, y que este pasado mes de febrero ha sido declara Bien de Interés Cultural (BIC), debería tener un futuro en Gijón. Formando parte de una exposición permanente en el Palacio de Revillagigedo.

«El lugar ideal para que se muestre definitivamente es ahí; en el único edificio que, que se sepa, sigue formando parte de la Fundación Banca Cajastur», expuso el crítico y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Sería, cree, «una forma de resaltar el trabajo de los artistas asturianos» y de restañar heridas por todo lo sucedido en los últimos años con la citada colección. Un «verdadero expolio», según Feás, fruto de «la reconversión de las Cajas de Ahorros, que corroídas por los partidos políticos, transformaron una marca modélica en otra privada que mantuvo en sus puestos a los que la malgobernaban». Recordó que en esa colección hay obras de los más destacados artistas regionales, como Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Darío de Regoyos o Telesforo Fernández Cuevas, por citar algunos. «Si se hace esa criba de la mejor obra de la colección estaríamos hablando de 200 obras que, perfectamente, pueden formar parte de una exposición permanente en el Revillagigedo», aseguró. Y remarcó que el fondo contiene «obras maestras de 70 artistas asturianos de primera línea».

Feás habló ayer sobre la colección de Cajastur en el Antiguo Instituto de Gijón en una conferencia impulsada por el Ateneo Obrero y Ástura, en la que desengranó los entresijos de un fondo sobre el que pesó durante años un velo de indefiniciones, empezando por su tamaño. «Aunque se ha hablado de que había unas 8.000 piezas dentro de la colección, realmente nos aproximamos a las 3.000, en las que se incluye obra decorativa y mobiliario. Por lo que he podido calcular hay 1.533 obras de pintura, escultura y dibujo que, aparentemente, son las que figuran en la declaración de Bien de Interés Cultural», explicó Feás.

El origen de esta colección hay que buscarlo en los años sesenta, cuando el carácter social y cultural de la Caja de Ahorros impulsaría la creación de un fondo, contando además con la ayuda de artistas asturianos del momento. Tomaría más relevancia un par de décadas después con la creación de una comisión permanente, adquiriendo más obras mediante compra y donaciones algo polémicas. «A cualquiera que se arrimara un poco se le invitaba a donar, aunque no fueran las piezas más valiosas de los artistas», expuso.

En los 2000 comenzó un declive que desembocaría en el cierre de los espacios y salas más emblemáticas de Cajastur y la posterior absorción en 2015 por parte de Unicaja. Solo la Fundación Cajastur se salvó de la quema. En ese proceso fue cuando la colección pasó a manos privadas. «Era una colección de todos, puesto que la Caja de Ahorros de Asturias era una banca pública. Lo que era patrimonio de todos ha pasado a ser propiedad privada», lamentó Feás que remarcó que en este proceso se llegó a hablar de obras perdidas, «pero, personalmente, no echo nada en falta».

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"Que sea Bien de Interés Cultural hace que el fondo no se disperse y sea obligatorio notificar a la Consejería de Cultura cualquier movimiento o venta sin autorización previa. Es relevante porque el valor reside en su conjunto", celebró Feás, explicando que fue un trámite que llevó su tiempo lograrlo. "En 2014 se llevó a cabo un reparto de la colección con base en un documento interno del banco que nunca se hizo público pese a que en 2017, 2021 y 2023 la Consejería de Cultura lo reclamó", afirmó. Por suerte, el entendimiento entre entidad y el Gobierno de Asturias ha logrado otorgar una protección especial a las obras.