Si eres una empresa emergente de Gijón tu sitio está en la Feria de Muestras 2026: visibiliza tu proyecto y encuentra nuevas oportunidades de negocio

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, y en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, pone a disposición de empresas emergentes del municipio un espacio expositivo dentro del Stand Gijón Impulsa en la FIDMA 2026, con el objetivo de apoyar su consolidación, visibilizar sus proyectos y favorecer nuevas oportunidades de negocio.

La iniciativa permitirá que hasta 12 jóvenes empresas gijonesas participen como expositoras en un espacio compartido, distribuidas en dos turnos durante la primera y la segunda semana del certamen. Como requisito, las empresas deberán estar ubicadas en el municipio de Gijón/Xixón y no superar los cinco años de antigüedad.

La participación tendrá un coste simbólico de 100 euros (IVA incluido), facilitando así el acceso de proyectos empresariales de reciente creación a uno de los principales escaparates comerciales y empresariales de Asturias.

Las ferias constituyen una herramienta estratégica para la promoción empresarial, ya que permiten mostrar productos y servicios, generar contactos comerciales, fortalecer la imagen de marca y acelerar procesos de venta. En este sentido, la presencia en la FIDMA a través del Stand Gijón Impulsa representa una oportunidad especialmente valiosa para aquellas empresas que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo y necesitan apoyo para consolidar su actividad.

Visibilidad para iniciativas empresariales

Desde el año 2000, el Stand Gijón Impulsa ha estado presente en las principales ferias celebradas en la ciudad en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, dando visibilidad a cientos de iniciativas empresariales locales y contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor gijonés.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón reafirma su compromiso con el emprendimiento y el desarrollo empresarial, facilitando recursos y espacios que permitan a las empresas jóvenes ganar presencia en el mercado y ampliar su red de contactos.

Asimismo, ambas instituciones tienen previsto extender esta línea de apoyo a otras ferias y eventos empresariales a lo largo del año, con el objetivo de fomentar la participación de personas emprendedoras y empresas de reciente creación en actividades de promoción comercial.

Las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico actividadferial@camaragijon.es. El plazo de presentación permanecerá abierto desde el 8 de junio hasta el 3 de julio de 2026 a las 14:00 horas.

Condiciones de participación

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